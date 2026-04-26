عُمان توقع اتفاقات استثمارية بـ521 مليون دولار

وقّعت سلطنة عُمان اتفاقات استثمارية تزيد قيمتها على 200 مليون ريال عُماني (521 مليون دولار) لإنشاء مشروعات صناعية ولوجستية جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، إضافة إلى مذكرة تعاون لتأطير 3 فرص استثمارية جديدة، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

تشمل الاتفاقات مشروعات في قطاعات بطاريات السيارات الكهربائية، والصلب، والإسمنت، والأنابيب، وإنتاج الغراء، وتقطيع وتجهيز البلاط، إضافة إلى مستودع للأدوية، في خطوة قالت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إنها تأتي ضمن جهود استقطاب استثمارات جديدة، وتوطين مشروعات نوعية تدعم التنويع الاقتصادي.

مشروع الصلب

شملت الاتفاقات إنشاء مصنع لقوالب الصلب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من قبل مجموعة الشايع، باستثمارات تصل إلى 41 مليون ريال (107 ملايين دولار)، وبطاقة إنتاجية تبلغ 306 آلاف طن سنويا في المرحلة الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، عبد اللطيف محمد الشايع، قوله إن اختيار الدقم جاء بسبب موقعها الإستراتيجي مركزا صناعيا متعدد القطاعات مرتبطا بميناء الدقم المطل على بحر العرب والمحيط الهندي، إضافة إلى البنية الأساسية الصناعية والحوافز الاستثمارية.

من المتوقع أن يبدأ المشروع إنتاجه التجاري في عام 2028 بحجم إنتاج يبلغ 306 آلاف طن خلال السنة الأولى، على أن يرتفع بحلول عام 2030 إلى 342 ألف طن سنويا، وفق الوكالة.

تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بحسب الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد على مساحة 2000 كيلومتر مربع، وتطل على بحر مفتوح قبالة المحيط الهندي، وعلى خطوط الملاحة العالمية.

بطاريات السيارات

في صلالة، جرى توقيع اتفاق لإنشاء مشروع تصنيع المواد الفعالة للأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية بالمنطقة الحرة، بتكلفة استثمارية تبلغ 35 مليون ريال (91 مليون دولار)، تنفذه شركة "جي إف سي إل إي في للمواد المتقدمة".

يعد المشروع ثاني استثمار للشركة في قطاع المركبات الكهربائية داخل المنطقة الحرة بصلالة، بعد توقيعها العام الماضي اتفاقا لمشروع المواد الكيميائية المتقدمة للبطاريات الكهربائية.

ونقلت الوكالة العُمانية عن الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، علي بن محمد تبوك، قوله إن إجمالي حجم الاستثمار التراكمي للمشروعات النشطة في المنطقة الحرة بصلالة بلغ 4.5 مليارات ريال (11.7 مليار دولار)، وأن المشروعات الصناعية تستحوذ على قرابة 93% من إجمالي الاستثمارات.

تصف الهيئة المنطقة الحرة بصلالة بأنها "مركز عالمي للصناعات والخدمات اللوجستية على بحر العرب"، وتمتد على مساحة 21.6 كيلومترا مربعا، مستفيدة من موقع صلالة على المحيط الهندي.

مدينة اقتصادية

وقعت مدينة خزائن الاقتصادية 4 اتفاقات استثمارية جديدة في الصناعات التحويلية والدوائية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33.3 مليون دولار).

شمل الاتفاق الأول إنشاء مصنع لإنتاج الغراء، ووحدة متخصصة في تقطيع وتجهيز البلاط باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال (15.6 مليون دولار) من قبل شركة الفدان العالمية.

وتضمن الاتفاق الثاني إنشاء مصنع متخصص في تصنيع منتجات البنية الأساسية وتنسيق المواقع والإسمنت باستثمار يبلغ 5 ملايين ريال (13 مليون دولار) من قبل شركة القمم للتجارة والصناعة.

وشمل الاتفاق إنشاء مستودع أدوية متطور تنفذه شركة أعالي البحار للاستثمار بتكلفة 1.2 مليون ريال (3.1 ملايين دولار)، ومصنع لإنتاج أنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد بتكلفة 600 ألف ريال (1.6 مليون دولار) من قبل شركة غابات العذراء للتجارة.

كما وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة مجان الخليج للاستثمار مذكرة تعاون لتأطير 3 فرص استثمارية، يتجاوز حجمها 110 ملايين ريال (286 مليون دولار)، وبحث متطلبات المشروعات التي تعتزم شركة مجان تنفيذها في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان تتولى الإشراف على منظومة تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، والمنطقة الحرة في صحار، والمنطقة الحرة في المزيونة، ومدينة خزائن الاقتصادية، إلى جانب مناطق ومدن صناعية أخرى.

وبلغ إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة 22.4 مليار ريال (58.3 مليار دولار) بنهاية عام 2025، بعد تسجيل استثمارات جديدة بنحو 1.4 مليار ريال (3.65 مليارات دولار) خلال العام نفسه، بنمو 6.8% مقارنة بعام 2024.