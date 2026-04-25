إندونيسيا تتراجع عن فرض رسوم على السفن بمضيق ملقا

تراجعت إندونيسيا عن مقترح فرض رسوم مالية على السفن التي تعبر مضيق ملقا، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بعد أيام من تصريحات أثارت جدلا بشأن إمكانية تطبيق هذه الخطوة.

وقال وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، في تصريحات أدلى بها في العاصمة جاكرتا، إن الحديث عن فرض رسوم على السفن لم يكن جادا، مؤكدا أن الحكومة لم يكن لديها أي خطط من هذا القبيل.

وأضاف الوزير ساديوا أن إندونيسيا، بصفتها طرفا في اتفاقية قانون البحار، لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة عبر المضائق الدولية، في إشارة إلى القيود القانونية التي تحكم الملاحة في مثل هذه الممرات.

وكان الوزير نفسه قد أشار في تصريحات الأربعاء الماضي إلى أن بلاده تدرس إمكانية فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق ملقا، معتبرا أن بلاده تقع على مسار رئيسي للتجارة والطاقة العالمية دون أن تستفيد ماليا من هذا العبور، وهو ما أثار نقاشا حول هذه الخطوة وتأثيرها على حركة التجارة.

رأي الدول المجاورة

وردا على التصريحات السابقة لوزير المالية الإندونيسي، قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان إن الحرب في الشرق الأوسط أبرزت أهمية نقاط العبور البحرية الحيوية.

وأضاف بالاكريشنان، بحسب ما نقلته قناة "سي إن بي سي"، أن حق المرور مكفول للجميع، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في أي جهود لإغلاق الممرات أو عرقلتها أو فرض رسوم على السفن العابرة.

كما استبعد وزير الدفاع الماليزي خالد نور الدين أن يواجه مضيق ملقا وضعا مشابها لمضيق هرمز، خاصة في ظل أن 80% من واردات الصين من الطاقة تمر عبر ملقا.

خريطة رسوم الممرات التجارية

ويربط مضيق ملقا بين المحيطين الهندي والهادئ، ويُعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، إذ يمثل أقصر طريق لنقل النفط والبضائع بين الشرق الأوسط وآسيا، ويمر بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ويمر عبره نحو 280 سفينة يوميا دون فرض رسوم عبور، وفقا لبلومبرغ.

ويُنظر إلى أي تغييرات في نظام الملاحة أو فرض رسوم في هذا المضيق على أنها خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، في ظل اعتماده كمسار رئيسي لتدفقات الطاقة والتجارة الدولية.

كما تُظهر بيانات بلومبيرغ أن مضيق لومبوك (إندونيسيا) يشهد مرور نحو 250 سفينة يوميا دون أن تدفع أي رسوم عبور، فيما يسجل مضيق البوسفور والدردنيل في تركيا نحو 232 سفينة يوميا مع دفع رسوم.

وتشير الأرقام إلى تفاوت كبير في أنظمة الرسوم والازدحام بين الممرات البحرية، إذ يمر عبر مضيق جبل طارق نحو 195 سفينة يوميا دون رسوم، مقابل 190 سفينة عبر المضائق الدنماركية، و145 عبر مضيق سوندا في إندونيسيا.

وأما مضيق باب المندب (بين اليمن وإريتريا) الذي يمر عبره 35 سفينة يوميا تقريبا دون دفع أي رسوم عبور.

في المقابل، تفرض الدول التي تتبع لها قنوات مائية عالمية رسوما لعبور السفن، بحكم أنها ليست ضمن تصنيف المياه الدولية، ويتعلق الأمر بقناة بنما التي تستقبل نحو 40 سفينة يوميا، وقناة السويس (مصر) بنحو 35 سفينة يوميا.

أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فتشير البيانات إلى أنه كان قبل الحرب على إيران يشهد مرور نحو 100 سفينة يوميا دون رسوم، ووفقا للجدول بدأت إيران بفرض رسوم عبور اعتبارا من منتصف مارس/آذار الماضي بقيمة دولار واحد على كل برميل نفط.