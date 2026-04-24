باكستان تسدد آخر دفعة من وديعة إماراتية بـ 3.45 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الباكستاني اليوم الجمعة أن باكستان أكملت سداد مبلغ 3.45 مليارات دولار من الودائع إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سددت شريحة أخيرة تبلغ قيمتها مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن طلبت الإمارات من باكستان إعادة الأموال التي أودعتها في البنك المركزي الباكستاني عام 2018 لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأفاد المركزي الباكستاني في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بأنه سدد وديعة بقيمة مليار دولار إلى صندوق أبوظبي للتنمية الإماراتي أمس الخميس، وأوضح أنه تم سداد ودائع بقيمة 2.45 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي الباكستاني في منشور على منصة إكس إن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية السائلة بحوزة البنك بلغت 20.63 مليار دولار في 17 أبريل/نيسان الجاري.

وديعة سعودية

يأتي البيان بعد أيام من إعلان السعودية، في 16 أبريل/نيسان الجاري، تقديم وديعة جديدة لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي لإسلام آباد، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي الباكستاني، في بيان، أنه تلقى مليار دولار من وزارة المالية السعودية، بتاريخ استحقاق 20 أبريل/نيسان الجاري.

وهذه هي الشريحة الثانية من وديعة بقيمة 3 مليارات دولار وافقت عليها السعودية مؤخرا، في حين تم استلام الشريحة الأولى، وقدرها ملياري دولار، في 15 أبريل/نيسان الجاري 2026، بحسب البيان ذاته.