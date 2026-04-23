"قطر للطاقة": تصدير أول شحنة غاز مسال من "غولدن باس" بأمريكا

أعلنت قطر للطاقة عن تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "غولدن باس" في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، وهو مشروع مشترك بين قطر للطاقة وشركة إكسون موبيل.

وقالت الشركة في بيان لها إن "هذه الشحنة التاريخية من الغاز الطبيعي المسال خطوة مهمة نحو بدء عمليات المشروع التجارية وأنشطة التصدير الكاملة".

وأشارت الشركة إلى أن تحميل الشحنة تم "بنجاح وبشكل آمن" على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "القاعية"، وهي ناقلة حديثة ضمن أسطول قطر للطاقة بنيت مؤخرا في كوريا الجنوبية بسعة 174 ألف متر مكعب.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "تُمثل هذه الشحنة إنجازا بارزا في قطاع الطاقة، وتدشن فصلا جديدا في جهود قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، وضمان إمدادات موثوقة إلى الأسواق العالمية".

وأضاف: "يُعدّ مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال واحدا من أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، بما يرسخ مكانة قطر للطاقة وسمعتها كمزوّد موثوق وشريك مفضل في دفع عجلة التنمية حول العالم".

وكانت شركة قطر للطاقة قد أعلنت في 30 مارس/آذار الماضي عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال من أول خط إنتاج من بين ثلاثة خطوط إنتاج يضمها مشروع "غولدن باس".

ما هو مشروع غولدن باس

يعد غولدن باس للغاز الطبيعي المسال مشروعا مشتركا بين قطر للطاقة (70%) وإكسون موبيل (30%).

كان الطرفان قد أعلنا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في فبراير/شباط من عام 2019.

ستتولى شركة قطر للطاقة للتجارة، وهي كيان تجارة الغاز الطبيعي المسال المملوك بالكامل لقطر للطاقة، تسويق 70% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع البالغة 18 مليون طن سنويا.

سيساهم بدء عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع غولدن باس في تعزيز محفظة "المسال" العالمية لقطر للطاقة للتجارة ودعم استمرار نمو أعمالها.