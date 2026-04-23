رويترز: نفط برنت يرتفع 5 دولارات بعد تفعيل الدفاعات الجوية بطهران

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن العقود الآجلة لخام برنت القياسي صعدت بـ5 دولارات للبرميل بعد تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران.

وبلغ سعر خام برنت 104.82 دولارا وفق بيانات منصة فايننشال تايمز أي بزيادة ناهزت 3% تقريبا، فيما بلغ سعر عقود خام غرب تكساس الخفيف 95.74 دولارا للبرميل قبل أن تستقر عند 95.85 دولارا عند التسوية، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 3.11%.

وزادت أسعار خام برنت خلال الأشهر الـ12 الماضية بـ71% تقريبا، فيما وصلت نسبة الزيادة للخام الأمريكي الخفيف (خام غرب تكساس) 95.7%.

وأوردت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن دوي ⁠⁠أنظمة الدفاع الجوي سُمع وهي تشتبك ‌‌مع ما وُصف بأنه "أهداف معادية" في أنحاء من العاصمة، وقد جاء ذلك في أعقاب ⁠⁠أنباء عن ⁠⁠تفعيل ⁠⁠بطاريات الدفاع الجوي في طهران.

وقبل ورود خبر التصدي لأهداف في سماء طهران، ارتفعت أسعار النفط العالمية في وقت سابق اليوم، مدفوعة بجمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حالة الحرب بينهما، وأيضا بسبب استمرار القيود على حركة السفن التجارية في مضيق هرمز.