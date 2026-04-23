الكويت تعيد فتح مجالها الجوي وتشغيل مطارها الدولي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الخميس، إنه تقرر إعادة فتح المجال الجوي للبلاد اعتبارا من اليوم، وذلك لأول مرة بعد إغلاقه عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح قوله إن إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اليوم جاءت "بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية (…) لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار".

وأضاف المسؤول الكويتي أن الخطوة جاءت بعد "معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له"، مشيرا إلى أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية لضمان الجاهزية الكاملة لمطار الكويت الدولي.

تشغيل عبر مراحل

وأضاف الشيخ حمود الصباح أن تشغيل مطار الكويت الدولي سيشمل في مرحلته الأولى "محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع".

وتعرض المطار للاستهداف بشكل متكرر خلال الحرب، التي أوقفتها هدنة معمول بها منذ الثامن من أبريل/نيسان الجاري.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عن شكره للسعودية على التعاون والدعم في تشغيل شركات الطيران الكويتية عبر المطارات السعودية خلال الفترة الماضية.

وفي 19 أبريل/نيسان الجاري، زار رئيس الوزراء الكويتي أحمد العبد الله مطار الكويت، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن خطط إعادة التشغيل والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة التشغيلية، بما في ذلك جاهزية المرافق ومنظومات الأمن والسلامة.