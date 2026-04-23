الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها اليومية إلى الإمارات وسوريا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية في بيان -اليوم الخميس- عن استئناف عملياتها التشغيلية بين الدوحة ووجهات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الرحلات اليومية إلى الإمارات وسوريا.

وذكر بيان الشركة أنه اعتبارا من اليوم تستأنف القطرية رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة على أن تعيد تشغيل الرحلات الجوية اليومية إلى دمشق ابتداء من 1 مايو/أيار المقبل.

وقال البيان إن هذا الاستئناف يندرج ضمن جهود الخطوط القطرية الرامية إلى استعادة جداول رحلاتها الجوية العالمية بشكل تدريجي.

ويأتي هذا عقب إعلان الشركة في منتصف أبريل/نيسان الحالي عن توسيع نطاق رحلاتها الجوية اعتبارا من 16 يونيو/حزيران المقبل ليصل إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين لزيارة موقعها الإلكتروني أو تطبيقها والتأكد من تحديث بيانات التواصل.

ولفتت إلى أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقا للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادة الشركة.