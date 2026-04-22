يونايتد إيرلاينز ترفع أسعار تذاكرها 20% مع قفزة أسعارالوقود

قال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد ⁠إيرلاينز الأمريكية للطيران ⁠سكوت كيربي اليوم الأربعاء إن الشركة قد تضطر لرفع أسعار التذاكر بما ⁠يصل إلى 20% لتعويض الزيادة الكبيرة في تكاليف وقود الطائرات، في ⁠اختبار مهم لمدى استعداد العملاء لتحمل رسوم أعلى في ظل معاناة قطاع الطيران من ارتفاع أسعار النفط.

وخلال إعلان نتائج أعمال الشركة في ‌مؤتمر عن بعد، ذكر كيربي أن يونايتد إيرلاينز تهدف إلى استرداد الزيادة الكاملة في تكاليف الوقود "بأسرع وقت ممكن"، وتتوقع كذلك الوصول إلى تعويض %100 من الزيادة، إذ تستهدف هامش ربح أكثر من ⁠10% قبل خصم الضرائب ⁠خلال العام المقبل.

وقال كيربي "ينبغي أن ترتفع أسعار التذاكر بين 15% و20%"، مضيفا أن الشركة تتوقع استمرار ⁠ارتفاع أسعار الوقود لفترة أطول.

تأتي هذه التصريحات بعد ⁠أن توقعت الشركة أرباحا ⁠للربع الثاني والعام بأكمله أقل من تقديرات بورصة وول ستريت، إذ أدى ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى تضييق هوامش ‌الربح وتراجع توقعاتها على المدى القريب، رغم استمرار قوة الطلب على السفر الفاخر.

وهوى سهم ‌يونايتد ‌إيرلاينز بنحو 6% في تداولات الصباح في بورصة وول ستريت في نيويورك.

ارتفاع أسعار الطيران بأوروبا

وفي سياق متصل قال مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيزيكوستاس في العاصمة البلجيكية بروسكل إنه برغم الضغط المتنامي على إمدادات وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي، فمن غير المتوقع أن يتم إلغاء رحلات طيران خلال الصيف.

وذكر تزيزيكوستاس، بعد مؤتمر عن طريق الفيديو مع وزراء النقل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية تتابع الوضع عن كثب في أسواق الطاقة.

وأقر بأن بعض الخطوط الجوية الأوروبية ألغت رحلات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، وهو ما ينعكس على أسعار تذاكر الطائرات.

وأضاف تزيزيكوستاس أنه يمكن أن يتم إخراج مخزنات الطوارئ إذا استدعت الحاجة، لكن الوضع ليس كذلك.

ومن جانبه فاتح بيرول مدير الوكالة الطاقة الدولية في مطلع الأسبوع أن أوروبا "لديها وقود طائرات قد يكفي لنحو 6 أسابيع". وحذر من أنه سيكون هناك إلغاء رحلات إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز.

ومن المقرر أن تطرح المفوضية الأوروبية إجراءات وخططا للأسابيع المقبلة لترشيد استهلاك الطاقة، وتم الإعلان عن وحدة جديدة لمتابعة النفط.