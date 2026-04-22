قمة تاريخية لـ"نيكاي الياباني" والأسهم الأوروبية ترتفع

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة ⁠⁠⁠⁠على التوالي مسجلا أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق -اليوم الأربعاء- مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا ذات ⁠⁠⁠⁠الوزن الكبير، وذلك رغم أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات ⁠⁠⁠⁠المتحدة وإيران أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.

أغلق نيكاي مرتفعا 0.4% إلى 59585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد أن انخفض 0.6%.

تراجع المؤشر ‌‌‌‌توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 3744.99 نقطة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 8.5%، كما ارتفع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.6%.

وساهم السهمان بنحو 353 و169 نقطة على ⁠⁠⁠⁠التوالي في أداء المؤشر نيكاي.

وارتفع 41 سهما على المؤشر نيكاي فيما انخفض 182 سهما.

وقال ⁠⁠⁠⁠الخبير لدى "دايوا لإدارة الأصول" كازونوري تاتيبي "أسهم الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جدا من الأسهم التي كانت تقود السوق في الآونة الأخيرة ⁠⁠⁠⁠هي الوحيدة التي تسجل ارتفاعا، في حين تظهر انخفاضات في ⁠⁠⁠⁠السوق بشكل عام".

وأعلن الرئيس الأمريكي ⁠⁠⁠⁠دونالد ترمب -أمس الثلاثاء- أنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، قبل ساعات من انتهاء أجله، ‌‌‌‌للسماح للبلدين بمواصلة محادثات السلام لإنهاء الصراع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران ‌‌‌‌أو ‌‌‌‌إسرائيل ستوافقان على التمديد.

الأسهم الأوروبية ترتفع

في غضون ذلك ارتفعت ‌‌الأسهم الأوروبية -اليوم الأربعاء- بعدما تلقى المتعاملون بإيجابية ⁠⁠إعلان ⁠⁠ترمب وقف إطلاق نار لأجل غير مسمى مع إيران، فيما قام المستثمرون ⁠⁠بتحليل مجموعة من تقارير نتائج أعمال الشركات الأوروبية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى ⁠⁠617.66 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت البورصات الأوروبية الرئيسية على نحو طفيف، إذ:

كسب المؤشر داكس الألماني 0.4%.

زاد المؤشر كاك الفرنسي 0.2%.

ورغم ‌‌رد الفعل الإيجابي للأسواق، لا تزال حالة الضبابية الجيوسياسية قائمة.

وفي أسواق الأسهم الأوروبية، قاد ⁠⁠مؤشر القطاع الصناعي المكاسب -اليوم الأربعاء- مرتفعا 1%.

في المقابل، تراجع ⁠⁠مؤشر السلع الشخصية والمنزلية ليكون ⁠⁠الأضعف أداء بين المؤشرات، إذ انخفض 0.7%.