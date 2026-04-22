حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، من أن مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي قد تتغير بشكل مفاجئ تبعا لتطورات الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الأسواق أصبحت شديدة الحساسية للتصريحات السياسية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سولومون، خلال مشاركته على أحد برامج شبكة "سي بي إس" إن احتمالات الركود قد تكون "على بُعد تغريدة واحدة"، في إشارة إلى تأثير التصريحات المفاجئة على اتجاهات الأسواق، رغم أن التوقعات الحالية لا تزال تشير إلى مستويات منخفضة نسبيا للمخاطر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقلبات حادة شهدتها الأسواق المالية مؤخرا، حيث أدت منشورات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحركات سريعة في أسعار الأسهم والنفط، من بينها إعلان غير مؤكد بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ما دفع الأسواق للصعود وتراجع أسعار النفط مؤقتا.

تقديرات الركود

ورفع اقتصاديون في غولدمان ساكس تقديرات احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى نحو 30%، مقارنة بنسبة 15% التي تمثل السيناريو الأساسي في حال استقرار الأوضاع.

وأشار سولومون إلى أن أسعار النفط قد تستقر بين 80 و100 دولار للبرميل خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، لكنه حذر من أن أي تصعيد حاد قد يدفعها إلى مستويات تصل إلى 170 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 30% منذ بداية الحرب، بعد أن لامست مستويات قريبة من 120 دولارا في مارس/آذار الماضي، قبل أن تتراجع إلى نحو 95 دولارا مع مؤشرات على إمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.

وأكد سولومون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر على البيانات الاقتصادية الأمريكية لاحقا هذا العام، في ظل زيادة الضغوط على تكاليف الإنتاج والاستهلاك.

وفي سياق متصل، اعتبر أن المخاوف بشأن سوق الائتمان الخاص في الولايات المتحدة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن حجم الإقراض عالي المخاطر لا يزال محدودا ولا يشكل تهديدا نظاميا للاقتصاد.