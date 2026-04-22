المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% وسط تقلبات الطاقة العالمية

أبقى البنك المركزي التركي، الأربعاء، سعر الفائدة دون تغيير عند 37% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، في قرار يعكس استمرار نهج التشديد النقدي لكبح التضخم.

وجاء القرار عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قره خان، حيث أشار البيان إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع خلال مارس/آذار، مع توقعات بارتفاع طفيف خلال أبريل/نيسان.

وفي هذا السياق، كانت قد كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 30.8% في مارس/آذار، مقارنة بـ31.5% في فبراير/شباط، في قراءة جاءت دون توقعات الاقتصاديين، رغم الضغوط المرتبطة بتقلبات الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.94% على أساس شهري، فيما صعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها.

وأوضح البنك أن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة ومتقلبة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، مؤكدا متابعة تأثير هذه العوامل على توقعات التضخم عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي.

وأكد البيان أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، من خلال التأثير على الطلب وسعر الصرف والتوقعات التضخمية.

وأشار إلى أن البنك مستعد لتشديد إضافي في حال حدوث تدهور ملحوظ ومستمر في توقعات التضخم نتيجة التطورات الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في سياق بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، إلى جانب اضطرابات في أسواق الطاقة بفعل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من تقلبات في الأسعار.