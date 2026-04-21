الذهب يتراجع والدولار يترقب محادثات أمريكا وإيران

تراجعت أسعار الذهب -اليوم الثلاثاء- بينما استقر الدولار قرب مستوياته الأخيرة، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى مراقبة احتمال عقد محادثات بين أمريكا وإيران خلال الأسبوع الجاري، وسط تقديرات بأن أي تقدم دبلوماسي قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط ويعيد تشكيل حركة النفط والعملات والمعادن النفيسة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.75% إلى 4784.45 دولارا للأوقية، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 أبريل/نيسان.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.56% إلى 4802.10 دولار.

جاء هذا التراجع مع ارتفاع الدولار، وهو ما يزيد تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى، ويضغط على الطلب على الذهب، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بعدما أعاد المستثمرون تقييم مخاطر الإمدادات على خلفية الحديث عن محادثات سلام محتملة هذا الأسبوع.

استقرار مؤشر الدولار

في سوق العملات، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات من بينها الين واليورو- عند 98.14 نقطة بعد انخفاضه 0.2% أمس الاثنين، في حين تعرض الدولار والين لضغوط مع استعداد بعض المستثمرين لشراء العملات الأعلى مخاطرة على أمل أن تفضي أي تسوية بين أمريكا وإيران إلى استئناف الملاحة في الخليج العربي وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

ولا يزال الغموض يحيط بمصير المسار الدبلوماسي مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين هذا الأسبوع، إذ لم تحسم طهران بعد كيفية المضي قدما في العملية السياسية بعد التصعيد الأخير، غير أن المستثمرين يبدون ميلا إلى الاعتقاد بأن لدى الطرفين حافزا للتوصل إلى اتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن المفاوضات تجري "بسرعة نسبيا" وإنها ستؤدي إلى شروط أفضل من الاتفاقات السابقة.

ترقب المحادثات

نقلت رويترز عن محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونغ قولها إن المحادثات بين الطرفين ستكون المحرك الرئيسي للأسواق خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مضيفة أن الأسواق لا تزال في وضع الانتظار والترقب.

إعلان

وذكرت أن ترمب يبدو حريصا على التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحرب بسرعة، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نتائج المفاوضات.

وفي سوق الذهب، نقلت الوكالة عن محلل الأسواق المالية في "كابيتال. كوم " كايل رودا قوله إن المستثمرين ينتظرون "النبأ الرئيسي التالي" بشأن ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدما في إسلام آباد، وإذا ما كانت ستقود إلى تمديد وقف إطلاق النار أو إلى اتفاق سلام.

وأضاف إذا تحقق ذلك فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض، أما إذا لم يحدث فقد تعود التقلبات إلى الأسواق.

ويكتسب مسار النفط أهمية خاصة بالنسبة للذهب لأن أسعار الطاقة المرتفعة تدفع التضخم إلى الصعود عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يعزز عادة جاذبية الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكن استمرار ارتفاع معدلات الفائدة في المقابل يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد ويحد من الإقبال على المعدن الأصفر.

كانت رويترز نقلت عن مسؤول إيراني وصفته بالكبير -أمس الاثنين- قوله إن بلاده تدرس المشاركة في محادثات سلام في باكستان، في أعقاب جهود من إسلام آباد لإنهاء الحصار الأمريكي.

ويشكل الحصار عقبة كبيرة أمام عودة طهران إلى جهود السلام، في وقت يوشك فيه وقف إطلاق النار الحالي، ومدته أسبوعان، على الانتهاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في أواخر فبراير/شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.92% إلى 78.99 دولارا للأوقية.

خسر البلاتين 0.84% إلى 2074.05 دولارا.

تراجع البلاديوم 0.62% إلى 1557.50 دولارا.



العملات والبنوك المركزية

في أسواق الصرف، تراجع اليورو إلى 1.1773 دولار، كما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3517 دولار بانخفاض يقارب 0.1% لكليهما، بينما هبط الدولار الأسترالي -وهو من العملات شديدة التأثر بشهية المخاطرة- 0.23% إلى 0.7159 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة.

أما الين الياباني فانخفض إلى 158.89ينا مقابل الدولار، وظل يحوم قرب مستوى 160 ينا الذي يعتبره المتعاملون عتبة حساسة لاحتمال التدخل.

وفي خلفية هذه التحركات، رجحت 5 مصادر وصفتها رويترز بالمطلعة أن يرجئ بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، إذ إن تراجع احتمالات انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريبا يبقي الغموض قائما بشأن التوقعات الاقتصادية ومسار الأسعار في اليابان.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون أيضا ما سيقوله كيفن وارش، مرشح ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمام المشرعين في جلسة يعقدها مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لتأكيد تعيينه، إذ من المنتظر أن يؤكد في تصريحات معدة سلفا التزامه بضمان بقاء إدارة السياسة النقدية مستقلة تماما.