شنط المسافرين لم تسلم من حرب إيران.. هل يمكن تفادي ارتفاع شحنها؟

لم تعد كلفة الحرب مع إيران تقتصر على النفط أو أسواق المال، بل وصلت إلى صالة المغادرة وميزان الأمتعة. فالمسافر الأمريكي الذي كان يقلق من تأخر الرحلة، بات مطالباً أيضاً بدفع رسوم أعلى على حقيبته، بعدما دفعت قفزة وقود الطائرات شركات الطيران إلى زيادة رسوم الأمتعة المسجلة.

وتكشف معطيات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، أن معظم شركات الطيران الكبرى رفعت رسوم الحقيبة الواحدة بنحو 10 دولارات منذ تصاعد الحرب.

وتوضح الصحيفة أن مسؤولي شركات الطيران يربطون القرار بارتفاع تكاليف التشغيل، خصوصاً مع صعود أسعار وقود الطائرات، ما جعل الرسوم الإضافية وسيلة سريعة لتعويض جزء من النفقات.

الشنطة الأولى لم تعد بريئة

وبحسب نيويورك تايمز، رفعت عدة شركات أمريكية كبرى رسوم الحقيبة الأولى إلى 45 دولاراً، فيما بلغت رسوم الحقيبة الثانية 55 دولاراً لدى شركات مثل أمريكان إيرلاينز ودلتا إير لاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز وألاسكا إيرلاينز.

أما جيت بلو، فتفرض 39 دولاراً في الفترات الهادئة و49 دولاراً في أوقات الذروة للحقيبة الأولى، بينما تصل الحقيبة الثانية إلى 59 دولاراً أو 69 دولاراً بحسب الموسم.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض الشركات بدأت تضيف رسماً إضافياً يبلغ عادة 5 دولارات إذا دفع المسافر رسوم الحقيبة قبل أقل من 24 ساعة من موعد الرحلة، ما يجعل التخطيط المبكر أوفر من القرارات المتأخرة.

كيف تهرب من الفاتورة؟

ولا تزال هناك طرق لتجنب الرسوم، وفق نيويورك تايمز، أبرزها السفر على الدرجات الممتازة أو امتلاك بطاقات ائتمان مرتبطة بشركات الطيران أو برامج الولاء.

فبطاقة تشيس سافاير ريزيرف -بحسب الصحيفة- تمنح رصيد سفر سنوياً بقيمة 300 دولار مقابل رسم سنوي يبلغ 795 دولاراً، يمكن استخدامه لتذاكر السفر أو رسوم الحقائب. كما تمنح بطاقة أمريكان إكسبرس بلاتينوم رصيداً سنوياً قدره 200 دولار مقابل رسم سنوي يبلغ 895 دولاراً.

وتلفت الصحيفة إلى أن المسافرين الدائمين قد يجدون بطاقات الشركات نفسها أكثر جدوى، لأنها تمنح حقيبة مجانية للمسافر ومرافقيه أحياناً.