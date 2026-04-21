تراجع إنتاج الألمنيوم في الخليج 6% إثر اضطراب الإمدادات

تراجع إنتاج الألمنيوم في دول الخليج بنسبة 6% خلال مارس/آذار الماضي، متأثرا بتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب الإمدادات، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، بحسب بيانات معهد الألمنيوم الدولي.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي نحو 15963 طنا الشهر الماضي، انخفاضا من 16997 طنا في فبراير/شباط، في ظل صعوبات متزايدة في تأمين المواد الخام مثل البوكسيت والألومينا، نتيجة تعطل سلاسل التوريد.

اضطراب الإمدادات

وأشار المعهد إلى أن عددا من المصاهر خفض إنتاجه بعد تعرض منشآت للطاقة أو البنية التحتية لهجمات، فيما لجأت مصانع أخرى إلى استنزاف مخزوناتها مع تعطل تدفق المواد الخام.

كما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى عرقلة الإمدادات، مما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، وصولا إلى دول مثل أستراليا التي تعد موردا رئيسيا للألومينا.

وأوضح المعهد أن إعادة تشغيل خطوط الإنتاج قد تستغرق أسابيع أو أشهر، خاصة في حال تعرض المنشآت لأضرار، مما يعني استمرار الضغوط على المعروض لفترة أطول.

أسعار مرتفعة

في المقابل، ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ إنتاج الألمنيوم الأولي نحو 6.3 ملايين طن خلال مارس/آذار، بمتوسط يومي 203.3 آلاف طن، مسجلا نموا سنويا طفيفا بنسبة 0.94%، رغم تراجع متوسط الإنتاج اليومي مقارنة بالشهر السابق.

وتصدرت الصين الإنتاج العالمي بحصة 60.2%، تلتها أوروبا بنسبة 9.9%، ثم دول الخليج بنسبة 7.9%، مما يبرز أهمية المنطقة في سوق الألمنيوم رغم التحديات الحالية.

ويشكل إنتاج الخليج نحو 9% من الطاقة العالمية، لكنه يمثل نحو 15% من واردات الاتحاد الأوروبي و20% من واردات الولايات المتحدة، مما يعزز تأثير أي اضطرابات في إنتاجه على الأسواق الدولية.

من جهته يشير تقرير لـ"ستاندرد آند بورز" إلى أن صادرات دول الخليج في 2025 مثلت نحو 21% من واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم الأولي ، و16% من وارداتها من المنتجات المسطحة.

إعلان

كما شكلت صادرات الخليج 19% من واردات الاتحاد الأوروبي من الألومنيوم الأولي، مع تركز خاص في إيطاليا وهولندا، وقرابة 25% من واردات اليابان من الألومنيوم الأولي، وفق ستاندرد آند بورز.