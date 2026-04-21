تحذير من رسائل نصب تعرض على السفن مرورا آمنا عبر هرمز

حذرت شركة ماريسكس اليونانية لإدارة المخاطر البحرية من أن بعض شركات ⁠⁠الشحن التي ⁠⁠تقطعت بسفنها السبل غرب مضيق هرمز تلقت رسائل نصب تعد بالمرور الآمن في مقابل دفع رسوم بعملات مشفرة.

يأتي ذلك في ظل استمرار حصار ⁠⁠الولايات المتحدة الموانئ الإيرانية، وإعادة إيران حصارها للمضيق بعد أن رفعته لمدة وجيزة.

وكان يمر عبر المضيق نحو ⁠⁠20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب على إيران. وطلبت طهران رسوما على السفن مقابل المرور الآمن ‌‌للمضيق.

وقالت ماريسكس اليونانية إن بعض شركات الشحن التي تعطلت سفنها غرب المضيق تلقت رسائل من جهات مجهولة تدعي تمثيل السلطات في إيران، وتطلب رسوما مقابل إصدار "تصاريح عبور".

وأكدت ماريسكس أن هذه الرسائل "عملية نصب واضحة"، مشددة على أن السلطات الإيرانية لم تصدر مثل هذه الطلبات، وفق ما نقلت رويترز.

ولا تزال مئات السفن ⁠⁠ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج.

وعندما فتحت إيران المضيق لفترة وجيزة في 18 أبريل/نيسان الحالي بشرط إجراء عمليات تفتيش، حاولت السفن المرور، لكن 2 ⁠⁠منها على الأقل قالتا إن زوارق إيرانية أطلقت النار عليهما، مما أجبرهما على العودة أدراجهما.

وأفادت ماريسكس ب⁠أنها تعتقد أن سفينة واحدة على ⁠⁠الأقل من السفن التي حاولت الخروج من المضيق يوم السبت وتعرضت لإطلاق نار كانت ضحية عملية النصب.

وجاء في الرسالة المنسوبة زورا لجهات رسمية ونقلتها ماريسكس: "بعد تقديم المستندات وتقييم أجهزة الأمن الإيرانية لأحقيتك، سنتمكن من تحديد الرسوم التي يجب دفعها ‌‌بالعملة ‌‌المشفرة. وحينها فقط ستتمكن سفينتك من عبور المضيق دون عوائق في الوقت الذي سيتفق عليه مسبقا".

وكانت تقارير دولية أن إيران بدأت فرض رسوم عبور على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز بقيمة دولار واحد لكل برميل، مع اشتراط سدادها بالعملات المشفرة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن حميد حسيني المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، أن الهدف من اعتماد العملات الرقمية يتمثل في ضمان عدم تتبع المدفوعات أو مصادرتها، في ظل القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني.