المركزي السوري يبحث تعزيز القطاع المصرفي بدعم من البنك الدولي

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي برئاسة كاتارزينا كروسيا، آفاق التعاون الفني وسبل تعزيز قدرات القطاع المصرفي، في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها سوريا مؤخراً.

‏وقال الحصرية عبر صفحته على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء إنه جرى الاتفاق على تقديم مساعدة فنية متخصصة تستهدف قسم إدارة الاحتياطي والذهب في المصرف المركزي، وذلك بدعم من برنامج متخصص لدى البنك الدولي يهدف إلى تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول والاحتياطيات والذهب.

‏وأشار الحصرية، إلى أن المتغيرات الراهنة، ولا سيما رفع العقوبات، تتيح الفرص لإعادة تنشيط الاستثمار وتحسين إدارة الاحتياطيات والذهب لدى المصرف المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد بداية لمسار إصلاحي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

‌‏وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحصرية بحث أمس مع حاكم البنك المركزي النمساوي مارتن كوخر في العاصمة فيينا استعادة العلاقات المالية بين البلدين، واستئناف الحوالات المالية.

‏أهمية الاستقرار النقدي

وفي السياق ذاته أكد الحصرية أن الدور المحوري للمصرف يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تعاف اقتصادي وإعادة إعمار مستدامة.

‏وقال الحصرية في تصريح الثلاثاء، عبر قناة المصرف على موقع تليغرام، وفق ما نقلته "سانا"، إن "سياساتنا النقدية تتركز على ضبط التضخم، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وصون القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يرسخ الثقة بالاقتصاد ويهيئ بيئة آمنة للاستثمار والإنتاج، فبدون استقرار نقدي لا يمكن لأي جهود تنموية أو خطط إعادة إعمار أن تحقق أهدافها المرجوة".

‏وأضاف حاكم المصرف "في هذا السياق، نتابع عن كثب تداعيات الأزمة الخليجية الحالية، وما قد تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة الإقليمية"، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تتطلب يقظة مستمرة وسياسات مرنة، قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والحد من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.