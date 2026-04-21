المركزي السوري يبحث تعزيز القطاع المصرفي بدعم من البنك الدولي

WASHINGTON, DC - OCTOBER 16: Dr. Abdel Kader Husrieh, Governor, Central Bank of Syria, speaks onstage during the Semafor World Economy Summit Fall Edition at Gallup HQ on October 16, 2025 in Washington, DC. Paul Morigi/Getty Images for Semafor /AFP (Photo by Paul Morigi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
أكد أن رفع العقوبات يمثل فرصة لدفع الاستثمارات في سوريا
Published On 21/4/2026

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي برئاسة كاتارزينا كروسيا، آفاق التعاون الفني وسبل تعزيز قدرات القطاع المصرفي، في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها سوريا مؤخراً.

‏وقال الحصرية عبر صفحته على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء إنه جرى الاتفاق على تقديم مساعدة فنية متخصصة تستهدف قسم إدارة الاحتياطي والذهب في المصرف المركزي، وذلك بدعم من برنامج متخصص لدى البنك الدولي يهدف إلى تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول والاحتياطيات والذهب.

‏وأشار الحصرية، إلى أن المتغيرات الراهنة، ولا سيما رفع العقوبات، تتيح الفرص لإعادة تنشيط الاستثمار وتحسين إدارة الاحتياطيات والذهب لدى المصرف المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد بداية لمسار إصلاحي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

‌‏وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحصرية بحث أمس مع حاكم البنك المركزي النمساوي مارتن كوخر في العاصمة فيينا استعادة العلاقات المالية بين البلدين، واستئناف الحوالات المالية.

DAMASCUS, SYRIA - JUNE 17: Officers from General Security stand outside the Central Bank of Syria on June 17, 2025 in Damascus, Syria. Syria will be reconnected to the international SWIFT payment system within weeks, marking a major step in the country's attempt to revive its economy and reintegrate with global markets after more than a decade of war and isolation. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
‏أهمية الاستقرار النقدي

وفي السياق ذاته أكد الحصرية أن الدور المحوري للمصرف يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تعاف اقتصادي وإعادة إعمار مستدامة.

‏وقال الحصرية في تصريح الثلاثاء، عبر قناة المصرف على موقع تليغرام، وفق ما نقلته "سانا"، إن "سياساتنا النقدية تتركز على ضبط التضخم، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وصون القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يرسخ الثقة بالاقتصاد ويهيئ بيئة آمنة للاستثمار والإنتاج، فبدون استقرار نقدي لا يمكن لأي جهود تنموية أو خطط إعادة إعمار أن تحقق أهدافها المرجوة".

‏وأضاف حاكم المصرف "في هذا السياق، نتابع عن كثب تداعيات الأزمة الخليجية الحالية، وما قد تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة الإقليمية"، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تتطلب يقظة مستمرة وسياسات مرنة، قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والحد من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

المصدر: الجزيرة + وكالات
