وول ستريت تتراجع مع اهتزاز هدنة إيران وصعود النفط

عادت الضغوط إلى وول ستريت مع بداية الأسبوع، بعدما أثار احتجاز واشنطن سفينة ترفع العلم الإيراني مخاوف بشأن مستقبل محادثات السلام، مما دفع المستثمرين إلى تقليص المخاطر بعد موجة صعود قوية.

وتكشف المعطيات، وفق ما أوردته إنفستنغ دوت كوم، أن النفط ارتفع مجددا مع عودة التوترات في مضيق هرمز.

وتراجعت المؤشرات الأمريكية عند الإغلاق، إذ هبط ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2%، وانخفض ناسداك المجمع بنسبة 0.3%، فيما تراجع داو جونز الصناعي بأقل من 0.1%، مع إنهاء ناسداك سلسلة مكاسب استمرت 13 جلسة، وفق منصة إنفستوبيديا.

وجاء ذلك بعد مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع، ارتفع خلالها ستاندرد أند بورز 500 بنحو 11.9% ليستعيد مستويات قياسية للمرة الأولى منذ نهاية يناير/كانون الثاني.

وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في جاني مونتغمري سكوت، إن استمرار وقف إطلاق النار كان "في دائرة الخطر" دائما، وإن الأسواق تتعامل مع التطور "بقدر محسوب من اللامبالاة"، ما دام التصعيد لا يدفع النفط إلى قفزة جديدة.

وأضاف أن تقليص المخاطر بعد صعود الأسبوع الماضي "أمر طبيعي".

تضارب بشأن المفاوضات

وذكرت رويترز أن دونالد ترمب قال إن نائب الرئيس جي دي فانس سيتوجه إلى باكستان لاستئناف المحادثات، بينما أعلنت إيران رفض جولة جديدة، متهمة واشنطن بـ"المطالب المفرطة" و"التناقضات المتكررة".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الوفاء بالالتزامات هو أساس الحوار المجدي"، مشيراً إلى استمرار انعدام الثقة تجاه واشنطن.

في المقابل، قال ترمب إن تمديد الهدنة الحالية "غير مرجح جداً" إذا لم يتم اتفاق قبل مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.

احتجاز سفينة وصعود الخام

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "إم في توسكا" بعد تجاهل تحذيرات لمدة 6 ساعات، مع تعطيل غرفة المحركات. كما قالت إن 27 سفينة طُلب منها العودة أو تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري قبل أسبوع.

وأشار ترمب إلى أن الحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا.

وقال مدير الاستثمار في "إيه جي بيل" روس مولد، إن تفاؤل الأسواق بإعادة فتح المضيق "قد يكون سابقا لأوانه"، بعدما بدا وقف إطلاق النار أكثر هشاشة.

وأظهرت بيانات شركة كبلر عبور أكثر من 20 سفينة المضيق يوم السبت، وهو أعلى مستوى منذ بداية مارس/آذار الماضي، رغم إعلان إيران إعادة إغلاقه.

وصعد خام برنت بنسبة 5.6% إلى 95.46 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.8% إلى 87.36 دولارا للبرميل.

ورغم هيمنة الملف الإيراني، تترقب الأسواق نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع، بينها تسلا وإنتل وأمريكان إكسبرس ويونايتد هيلث، مع متابعة أي إشارات إلى أثر الحرب على الطلب والتكاليف.