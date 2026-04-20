تراجع بورصات أوروبا والخليج مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

هبطت مؤشرات الأسهم في البورصات ⁠⁠الأوروبية والخليجية، اليوم الاثنين، ⁠⁠إذ تضاءلت الآمال عقب تجدد التوتر العسكري في مضيق هرمز، وتزايد قلق المستثمرين تجاه هشاشة وقف إطلاق ⁠⁠النار بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر أن ينتهي غدا الثلاثاء.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي (يقيس أداء مجمل أسواق الأسهم الأوروبية) 0.8% إلى 621.52 نقطة بحلول الساعة 7 و17 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش، كما هبط مؤشر "كاك 40" ‌‌الفرنسي (البورصة الفرنسية) 0.9%، ومؤشر داكس الألماني (البورصة الألمانية) 1%.

ويتناقض وضع الأسواق اليوم الاثنين مع تفاؤل ساد يوم الجمعة، دفع مؤشر "ستوكس 600" لارتفاع 1% محققا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز، ولكن موجة التفاؤل القصيرة سرعان ما انتهت في معاملات اليوم.

وقاد قطاع السياحة والسفر الانخفاضات مع تراجعه 2%، كما هبط ⁠⁠مؤشرا شركات صناعة السيارات والبنوك 1.8%.

ولا تزال أسعار النفط المرتفعة تلقي بظلالها على ‌‌الاقتصادات الأوروبية ‌‌التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 5.08 دولارات للبرميل، أو 5.62%، لتصل إلى 95.46 دولارا ⁠⁠خلال معاملات اليوم.

تراجع بورصات الخليج

تراجعت بورصات الخليج في تعاملات اليوم الاثنين وسط تصاعد المخاوف ⁠⁠من انهيار وقف ⁠⁠إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية عند اختتام التداول بنسبة 0.7%، وختم مؤشر بورصة دبي متراجعا بنسبة 2%، وكان تراجع بورصة أبوظبي بنسبة أقل (0.8%).

وختم مؤشر بورصة قطر جلسة التداول على انخفاض بنسبة 0.43%، وبورصة البحرين ختمت تداولها على انخفاض بنسبة 0.76%.

ارتفاع مؤشر نيكي

وعلى عكس التحركات في بورصات أوروبا والخليج، قفز مؤشر نيكي الياباني، اليوم الاثنين، مقتربا من أعلى ⁠⁠مستوياته على ⁠⁠الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط إقبال على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر، مما بدد بعض المخاوف من تأثيرات ⁠⁠الحرب في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر نيكي 0.60% (225 شركة مدرجة)، وقفز أيضا مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا (يضم أكثر من 2000 شركة يابانية مدرجة) 0.43%.

وارتفع ⁠⁠124 سهما مدرجا في مؤشر نيكي مقابل تراجع 98 سهما. وكان سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تعد من بين أكبر المستثمرين في الذكاء الاصطناعي، وسهم مورد ‌‌قطاع الرقائق "ليزرتك" من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا على المؤشر، حيث صعد كلاهما بأكثر من 5.4%.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير خبراء ⁠⁠الاقتصاد في مجموعة سوني المالية، في مذكرة، وفق ما نقلته رويترز، "اتجاه ⁠⁠المؤشرات الأمريكية الرئيسية نحو تحقيق مستويات قياسية على جميع الأصعدة، إلى جانب التوقعات بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وأرباح الشركات، يوفر دعما للأسهم اليابانية".