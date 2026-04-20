النفط يرتفع 5% والذهب يتراجع 1.4% عقب عودة التصعيد بمضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 5%، بينما تراجع الذهب بنسبة 1%، ⁠⁠وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران عقب احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية وقيام إيران بإعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 5.08 دولارات للبرميل، أو 5.62%، لتصل إلى 95.46 دولارا ⁠ ⁠للبرميل بحلول الساعة الرابعة و18 دقيقة بتوقيت غرينتش، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 88.86 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة قاربت 5.6%.

وتراجع الخامان (برنت وغرب تكساس) 9% يوم الجمعة، ليسجلا أكبر انخفاض يومي لهما منذ ‌‌18 أبريل/نيسان، بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى.

في المقابل، تراجعت أسعار ‌‌الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار، ⁠⁠واستقر سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية عند سعر 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران 2% إلى 4781.90 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار باقي المعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌‌الأخرى: ‌‌

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 79.42 دولار للأوقية.

تراجع البلاتين 0.8% إلى 2086 دولارا.

هبط البلاديوم 0.8% إلى 1547.10 دولار.

وقالت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز "في غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة "بالفتح ⁠⁠الكامل"، كانت هناك بالفعل ناقلات تعرضت لإطلاق نار ⁠⁠من قبل الحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مزيد من المخاوف لدى شركات الشحن بشأن محاولة المغادرة".

إعلان

وأضافت جون جو "الأوضاع الأساسية للسوق تزداد سوءا، إذ لا يزال هناك 10 إلى 11 مليون ⁠⁠برميل يوميا من النفط الخام محجوبا".

احتمال تصعيد جديد

وأشار كريس ويستون من منصة التداول "بابيرستون" في مذكرة نشرها اليوم الاثنين، إلى أن منشورات الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع "أثارت احتمال تصعيد عسكري جديد".

وأضاف ويستون "لكن الخبر الأكثر تأثيرا على الأسواق هو استيلاء الجيش الأمريكي على سفينة إيرانية في خليج عمان، وإعلان إيران أنها سترد بالمثل".

وتابع "مع توقف تدفق البضائع عبر مضيق هرمز مجددا، يعيد التجار تقييم الاحتمالات والجدول الزمني لعودة الخدمات اللوجستية إلى وضعها الطبيعي، ويضبطون مواقفهم مجددا بعد افتراضاتهم الأكثر إيجابية الأسبوع الماضي".

وأظهرت بيانات كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت ‌‌المضيق ‌‌أول أمس السبت محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي تعبر الممر المائي منذ الأول من مارس/آذار الماضي.