مصر توقع اتفاقا بنصف مليار دولار لتطوير حقل للغاز

وقعت مصر، اليوم الخميس، اتفاقا مع شركة أركيوس بقيمة 500 مليون دولار لتطوير حقل هارماتان للغاز في البحر المتوسط، في مشروع يستهدف إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز، و3300 برميل من المتكثفات يوميا، مع دراسة زيادة المعدلات إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز، و4400 برميل من المكثفات يوميا، على أن يكتمل التنفيذ بحلول 2028.

وحسب بيان لوزارة البترول المصرية سيبدأ المشروع في مرحلته الأولى بحفر بئرين ضمن خطة استثمارية للشركة الفرعونية للبترول.

وأعلنت وزارة البترول في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 استحواذ أركيوس على كامل حقوق الإنتاج والاستغلال في اتفاقية منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط، بما يشمل عقد تنمية حقل هارماتان، بعد نقل حقوق والتزامات شركتي "شل" و"بي بي" في الاتفاقية إلى أركيوس.

وقالت الوزارة حينها إن الشركة ستضخ استثمارات جديدة لوضع الحقل على خريطة الإنتاج ضمن خطة توسعية أوسع في البحر المتوسط.

برنامج عمل

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة البترول إن أركيوس عرضت برنامج عمل لخمس سنوات في مصر يستهدف التوسع في البحث والاستكشاف والإنتاج، ومضاعفة معدلات إنتاج الشركة، إلى جانب زيادة محفظة أعمالها والحصول على مناطق استكشاف جديدة، مع الإشارة صراحة إلى نجاحها في إتمام اتفاق الاستثمار الخاص بتنمية حقل هارماتان، بالتوازي مع خطط توسع أخرى في الغاز الطبيعي.

يتناغم ذلك مع خطة أوسع أعلنتها الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، إذ قال وزير البترول المصري كريم بدوي في يناير/كانون الثاني إن الأولوية الحالية هي رفع إنتاج الخام والغاز لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتأمين احتياجات صيف 2026، مع خطة لحفر أكثر من 100 بئر استكشافي للنفط والغاز خلال 2026، منها 14 بئر غاز في البحر المتوسط، ضمن برنامج أوسع يستهدف قرابة 500 بئر حتى 2030.

وشدد الوزير المصري في ديسمبر/كانون الأول 2025 على الإسراع بإدخال المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة الوطنية، والعمل على تنمية الاكتشافات للغاز الطبيعي لإدخالها حيز الإنتاج.