وزارة النفط العراقية: بدء تصدير النفط عبر سوريا

أعلنت وزارة ⁠النفط ⁠العراقية -اليوم الخميس- إن العراق بدأ تصدير النفط الأسود (زيت الوقود) عبر سوريا بعد انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز ⁠نتيجة الحرب مع إيران.

وقالت الوزارة في بيان "من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الإيرادات المالية لخزينة ‌الدولة باشرت وزارة النفط عمليات التصدير بالحوضيات (الصهاريج) لمادة النفط الأسود عبر الجارة سوريا".

وأضافت الوزارة أن النفط سينقل برا، وأن عمليات التصدير ⁠ستتوسع تدريجيا لدعم اقتصاد ⁠البلاد.

وأشارت إلى أن تعاونها مع الجانب السوري "سيقوم بتأمين وصول الكميات في ⁠الأراضي السورية إلى منافذ التصدير".

يذكر أن الوزارة استأنفت في وقت سابق تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت ⁠رويترز أفادت -في خبر ⁠حصري نشر يوم الثلاثاء- أن الطريق البري، الذي لم يستخدمه العراق ‌منذ عشرات السنين، أصبح الخيار الأمثل.

من جهتها أعلنت الشركة السورية للبترول وصول أول شحنة من زيت الوقود العراقي إلى مصفاة بانياس استعدادا لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت الشركة -أمس الأربعاء- أن الفرق الفنية باشرت عمليات التفريغ وفق الجاهزية التشغيلية المعتمدة.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة توريد متكاملة، تمهيدا لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على ناقلات بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.