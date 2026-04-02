النفط يقفز 7% بعد تعليقات ترمب بشأن إيران

ارتفعت أسعار النفط قرابة 7% اليوم الخميس، ⁠⁠بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران دون الالتزام بجدول زمني ⁠⁠محدد لإنهاء الحرب، مما أدى إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن استمرار انقطاع الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لـ خام برنت 7.2 دولارات ⁠ ⁠أو7.15% إلى 108.4 دولارات للبرميل، وقت كتابة التقرير.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.6 دولارات أو 6.6% إلى 106.7 دولارات للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب في أعقاب انخفاض سابق بأكثر من دولار في كلا المؤشرين قبل خطاب لترمب بثه التلفزيون للأمة، بعد أن استقر السعر عند مستوى أقل في الجلسة السابقة.

وقال ترمب: "سننجز المهمة، وسننجزها بسرعة كبيرة. لقد اقتربنا جدا من ذلك".

وأضاف: "الجيش الأمريكي حقق أهدافه تقريبا في الصراع الذي سينتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، لكنه لم ⁠⁠يقدم أي تفاصيل.

وقالت كبيرة ⁠⁠محللي السوق في شركة فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا، إن الأسواق تتفاعل مع حقيقة أن الخطاب "لم يتضمن أي إشارة واضحة إلى وقف إطلاق النار أو المشاركة الدبلوماسية".

وأضافت "إذا اشتد ⁠⁠التوتر أو زادت المخاطر البحرية، فقد يختبر النفط مستويات قياسية جديدة مع توقع الأسواق لاضطرابات ⁠⁠محتملة في الإمدادات".

وازدادت التهديدات التي تواجه حركة ⁠⁠الملاحة البحرية مع اشتداد الصراع الإقليمي.

وحذر ‌‌رئيس الوكالة الدولية للطاقة من أن انقطاعات الإمدادات ستبدأ في التأثير على الاقتصاد الأوروبي اعتبارا من أبريل/نيسان الحالي، مشيرا إلى ‌‌أن ‌‌القارة حظيت سابقا بحماية مؤقتة بفضل شحنات جرى التعاقد عليها قبل اندلاع الحرب.