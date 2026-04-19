وزير: أسعار البنزين بأمريكا قد تبقى فوق 3 دولارات للغالون حتى 2027

عبر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت -اليوم الأحد- ⁠⁠⁠⁠عن ⁠⁠⁠⁠اعتقاده بأن أسعار البنزين بلغت ذروتها بالفعل، لكنه لم يستبعد أن تبقى فوق 3 دولارات للغالون حتى ⁠⁠⁠⁠العام المقبل.

وارتفعت أسعار البنزين بسبب حرب إيران، مما تسبب في ظروف سياسية غير مواتية للرئيس دونالد ⁠⁠⁠⁠ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يحاول حزبه الجمهوري الحفاظ على أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال رايت لشبكة (سي إن إن) -وفق ما نقلت رويترز- إن أسعار البنزين "بلغت ذروتها بالفعل"، و"ستبدأ بالانخفاض مع انتهاء هذا الصراع".

وأضاف أن الأسعار قد تنخفض إلى أقل من 3 دولارات للغالون "في وقت لاحق من هذا العام، وقد لا يحدث ذلك حتى العام المقبل".

واعتبر رايت أن سعر أقل من 3 دولارات للغالون "سيشكل تحولا هائلا" في مسار التضخم.

وتشير تقديرات رابطة السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه" إلى أن متوسط سعر غالون البنزين العادي بلغ -اليوم الأحد- 4.05 دولارات، مقابل 3.16 دولارات قبل عام، مما يعكس استمرار الضغوط على المستهلك الأمريكي.

وبحسب رويترز، تظهر مواقف الإدارة تباينا واضحا، إذ توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي هبوط الأسعار إلى نحو 3 دولارات للغالون هذا الصيف، بينما طرح رايت إطارا زمنيا أطول.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -قبل أيام- إن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية للحرب على إيران.

ورغم اختلاف التوقيت، يجمع المسؤولون على أن الأسعار ستتراجع مع انتهاء الحرب.