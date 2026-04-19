بنغلاديش ترفع أسعار الوقود وهولندا تفعل خطة أزمة الطاقة

رفعت بنغلاديش أسعار الوقود المحلية بنسب تصل إلى 15%، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية جراء الحرب على إيران، بينما تبدأ هولندا غدا الاثنين تطبيق خطة أزمة الطاقة لأول مرة منذ سنوات، في مؤشر على اتساع تداعيات الأزمة.

وذكرت وزارة الطاقة في بنغلاديش في وقت متأخر أمس السبت أنها رفعت أسعار الوقود بالتجزئة بنسب تتراوح بين 10% و15%، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، وتقلص الإمدادات الناجم عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأفاد إخطار رسمي بأنه بعد الزيادة سيُباع البنزين بسعر 135 تاكا (1.1 دولار) للتر، ارتفاعا من 116 تاكا (0.94 دولار)، والديزل بسعر 115 تاكا (0.93 دولار)، والكيروسين بسعر 130 تاكا (1.05 دولار).

وقال مسؤولون بنغاليون إن الزيادة في أسعار الوقود لا مفر منها، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى زيادة نفقات الاستيراد في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة بعد قفزة أسعار النفط خلال الحرب التي اندلعت منذ أكثر من 7 أسابيع.

ويشكل ارتفاع فاتورة الوقود في بنغلاديش، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ضغطا على احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة بالفعل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتنضم بنغلاديش بذلك إلى عدد متزايد من دول العالم التي تعدل أسعار الوقود المحلية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء أزمة مضيق هرمز.

هولندا تفعل خطة أزمة

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، نقلا عن مصادر حكومية، أن الحكومة الهولندية ستفعل -غدا الاثنين- المرحلة الأولى من خطة أزمة الطاقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تفعّل فيها أمستردام الخطة، التي وُضعت خلال أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.

ويعني تفعيل المرحلة الأولى من الخطة اضطراب أسواق الوقود دون حدوث نقص فوري، إذ ستخضع أسواق الطاقة لمراقبة دقيقة، بينما تستعد الحكومة والقطاع الصناعي لمواجهة وضع أسوأ.

وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن -أول أمس الجمعة- إن الحكومة ستعلن غدا الاثنين تدابير لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف الطاقة، ومن المتوقع أن تشمل هذه التدابير إعفاءات ضريبية لأصحاب السيارات، ولكن ليس تخفيض ضرائب الوقود.

وقود الطائرات بألمانيا

وفي ألمانيا، دعت وزارتا الاقتصاد والنقل ممثلين عن قطاع الطيران في البلاد إلى اجتماع لبحث إمدادات وقود الطائرات (الكيروسين)، وسط اضطرابات في خط شحن النفط الحيوي عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة تأخذ مخاوف قطاع الطيران على محمل الجد، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا خطر نقص وقود الطائرات في البلاد.

كما أشار وزير المالية لارس كلينغبايل إلى ضرورة اتخاذ احتياطات لضمان إمدادات الوقود، في وقت دعت فيه شركات الطيران الأوروبية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات طارئة، مثل مراقبة إمدادات وقود الطائرات.

وتأتي هذه التحركات بعد مساهمة ألمانيا في الإفراج الدولي عن احتياطيات النفط الإستراتيجية، حيث بلغت حصتها 4.9% أو نحو 2.647 مليون طن متري، شملت 50 ألف طن من وقود الطائرات.

تداعيات على الأسهم الأوروبية

حذرت شركة "بلاك روك" -أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم ومقرها نيويورك– من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يقلص جاذبية الأسهم الأوروبية، في ظل الضغوط الناتجة عن أسعار النفط والغاز.

وقالت هيلين جيويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار الدولي للأسهم الأساسية في بلاك روك، إن التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار الطاقة دفع إلى تقليص التفاؤل تجاه الأسواق الأوروبية، مرجعة الأمر إلى تعرض القارة بشكل أكبر لصدمات أسعار الطاقة، وتأثيرها على إنفاق المستهلكين.

وذكرت جيويل أن "الصناديق العالمية ترى فرصا أكثر جاذبية للشركات في الولايات المتحدة في الوقت الحالي"، في إشارة إلى تحول اهتمام المستثمرين نحو الأسواق الأمريكية الأقل تعرضا لصدمات إمدادات الطاقة.