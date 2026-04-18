بلدية تل أبيب: أكثر من ألف شقة غير صالحة للسكن جراء الحرب

تتواصل تداعيات الحرب الأخيرة مع إيران داخل إسرائيل، مع اتساع حجم الأضرار السكنية والمالية التي خلفتها الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على المدن الرئيسية. وتكشف المعطيات، وفق ما أوردته وكالة الأناضول نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية، أن مدينة تل أبيب وحدها تضم أكثر من 1000 شقة غير صالحة للسكن نتيجة الأضرار التي لحقت بالمباني خلال الحرب.

ونقلت القناة عن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي قوله إن هناك "أكثر من 1000 شقة في تل أبيب ليست صالحة للسكن"، موضحاً أن الأضرار نتجت عن الصواريخ والطائرات المسيّرة المنطلقة من إيران خلال المواجهة الأخيرة.

وخلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، نفذت إيران سلسلة هجمات متكررة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مدناً رئيسية داخل إسرائيل، من بينها تل أبيب والمناطق المحيطة بها، رداً على ضربات واسعة استهدفت مناطق إيرانية.

وأدت بعض الصواريخ، إضافة إلى شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، إلى إصابة مبانٍ في تل أبيب ورمات غان وبني براك، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، إلى جانب أضرار مادية في المباني والسيارات.

وفي الجانب المالي، ذكرت القناة 12، وفق الأناضول، أن وزارة المالية الإسرائيلية تقدر كلفة 40 يوماً من الحرب على إيران ولبنان بنحو 17.5 مليار دولار.

ولا تشمل هذه الأرقام الأولية تكاليف إعادة الإعمار المرتقبة، ولا تكلفة فقدان الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق الجزئي للاقتصاد خلال الحرب، وفق ما أوردته القناة.

كما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن نحو 30 ألف إسرائيلي تقدموا بطلبات إلى صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب للحصول على تعويضات عن أضرار مباشرة بالممتلكات.

وتوزعت الطلبات بين 18 ألفاً و408 طلبات عن أضرار مبانٍ، و2594 طلباً عن معدات، و6617 طلباً عن سيارات، ما يعكس اتساع نطاق الخسائر المدنية.

وفي سياق متصل، ذكر موقع كالكاليست الاقتصادي، وفق ما نقلته الأناضول، أن حرب يونيو/حزيران 2025 على إيران، التي استمرت 12 يوماً، بلغت تكلفة خطة التعويضات للشركات نحو 3 مليارات شيكل (نحو مليار دولار).

أما في الحرب الأخيرة، التي بدأت في 28 فبراير/شباط واستمرت حتى 8 أبريل/نيسان لمدة 40 يوماً، فقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن هذا المبلغ سيرتفع إلى 6.5 مليارات شيكل (نحو 2.2 مليار دولار).

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، بدأ وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، عقب جولة مفاوضات استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.