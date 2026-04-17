وزير المالية السعودي: تعافي سلاسل الإمداد وتدفق السلع يحتاج أشهرا

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن عودة التدفق العادي للسلع في المنطقة ستحتاج لوقت أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن الأمر ربما يتطلب الانتظار إلى نهاية يونيو/حزيران المقبل لكي يتحقق التعافي، وشدد الجدعان، خلال جلسة من جلسات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، على أنه لا مجال لتعافي اقتصادي سريع من آثار الحرب على إيران.

وذكر وزير المالية السعودي، خلال الجلسة التي ناقشت وضع الاقتصاد العالمي، أنه رغم نبرة التفاؤل التي تميل لها تقديرات الأسواق، فإن الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بتجارة النفط وشركات التأمين ستحتاج لبعض الوقت لكي تعود لسابق عهدها قبل اندلاع الحرب.

وأضاف الوزير الجدعان أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف الحرب في المنطقة يجب أن يكون متسما بالمصداقية والاستدامة، لكي ينال ثقة الأطراف ذات المصلحة، وثقة الأسواق.

وأضاف الوزير قائلا "نصيحتي لزملائي هي: رجاء حضروا اقتصاداتكم ومواطنيكم لاحتمال أن يستمر هذا الوضع لفترة أطول من المتوقع".

ورغم ما تعرضت له دول مجلس التعاون الخليجي خلال الحرب على إيران من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، قال الوزير السعودي إن هناك إصرارا كبيرا لدى دول المنطقة على ألا تسمح لما حدث بأن يحرفها عن مسار الإصلاحات التي اعتمدتها، وخططها الاستثمارية والتغييرات الهيكلية المقررة على المدى البعيد.

الأوقات الجيدة والسيئة

ونبه الوزير الجدعان إلى أن صمود الدول لا يُبنى في أوقات الصدمات بل في الأوقات الجيدة، ولن تستفيد تلك الدول من هذا الصمود إلا في الأوقات السيئة.

واستدل الوزير على ما ذكره بما كان يوجهه كثيرون للسعودية بأنها بذّرت أموالا على مدى 40 سنة على بنية تحتية لنقل النفط لم تُستخدم قط، ويتعلق الأمر بخط أنابيب نقل النفط شرق-غرب، والذي ينقل الخام السعودي من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى موانئ التصدير غربا على سواحل البحر الأحمر.

وأضاف وزير المالية السعودي أن "العالم يشكر الآن المملكة على هذا الأصل الذي لم يُستخدم سابقا (خط أنابيب شرق-غرب)، فهو يوفر الآن شريان حياة للاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق تصدير 5 ملايين برميل نفط يوميا، وهي طاقة تصديرية لم تكن مستخدمة إلا بنسبة 20% قبل بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، ولكنها الآن تُستخدم بنسبة 100%، ما يساعد على تهدئة أسواق النفط".