هاباغ لويد: لن تستخدم مضيق هرمز لحين تقييم فتحه
قررت شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد الامتناع عن عبور مضيق هرمز إلى حين تقييم إعلان إيران بشأن فتح الممر المائي طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني "نبدأ الآن في تقييم الوضع الجديد والمخاطر التي ينطوي عليها".
وأضاف "لذلك، لا نزال نمتنع عن عبور المضيق في الوقت الحالي".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الجمعة- أن مضيق هرمز بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.
وأضاف عراقجي في منشور على إكس أن مرور السفن عبر المضيق سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.
إثر ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مضيق هرمز أصبح مفتوحا بالكامل وجاهزا للعمليات والمرور عبره، لكنه قال إن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل "مستمرا بشكل كامل" إلى حين التوصل إلى اتفاق مع طهران.