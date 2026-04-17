هاباغ لويد: لن تستخدم مضيق هرمز لحين تقييم فتحه

قررت شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد ⁠⁠الامتناع عن عبور مضيق ⁠⁠هرمز إلى حين تقييم إعلان إيران بشأن فتح الممر المائي طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وقال متحدث ⁠⁠باسم الشركة في ⁠⁠بيان عبر البريد الإلكتروني "نبدأ الآن في ⁠⁠تقييم الوضع ⁠⁠الجديد والمخاطر ⁠⁠التي ينطوي عليها".

وأضاف "لذلك، لا نزال ‌‌نمتنع عن عبور المضيق في ‌‌الوقت ‌‌الحالي".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الجمعة- أن مضيق ⁠⁠⁠⁠هرمز بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية طوال ‌‌‌‌الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في ⁠⁠⁠⁠لبنان.

وأضاف عراقجي ⁠⁠⁠⁠في منشور على إكس أن مرور ⁠⁠⁠⁠السفن عبر المضيق ⁠⁠⁠⁠سيكون عبر الطريق ⁠⁠⁠⁠المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ ‌‌‌‌والملاحة البحرية الإيرانية.

إثر ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مضيق هرمز أصبح مفتوحا بالكامل وجاهزا للعمليات والمرور عبره، لكنه قال ⁠⁠إن الحصار البحري المفروض على ‌‌إيران سيظل "مستمرا بشكل كامل" إلى حين التوصل إلى اتفاق مع ⁠⁠طهران.