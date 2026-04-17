النفط يتراجع 11% بعد إعلان طهران فتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 11% بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام بين إسرائيل ولبنان.

وأفادت مجموعة بورصة لندن وموقع "إنفستينغ دوت كوم" بتراجع سعر النفط من خام برنت إلى نحو 88 دولارا للبرميل في معاملات -اليوم الجمعة- بعد الإعلان عن القرار الإيراني.

كما أفادت رويترز بأن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بنسبة 11.2% إلى 88.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12% إلى 83.29 دولارا للبرميل.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الجمعة- أن مضيق ⁠⁠هرمز بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية، تماشيا مع وقف إطلاق النار في ⁠⁠لبنان.

وأضاف عراقجي ⁠⁠في منشور على إكس أن مرور ⁠⁠السفن عبر المضيق ⁠⁠سيكون عبر الطريق ⁠⁠المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ ‌‌والملاحة البحرية الإيرانية.

إثر ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مضيق هرمز أصبحا مفتوحا بالكامل وجاهز للعمليات والمرور عبره، لكنه قال ⁠إن الحصار البحري المفروض على ‌إيران سيظل "مستمرا بشكل كامل" إلى حين التوصل إلى اتفاق مع ⁠طهران.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو بي إس": "تشير تصريحات وزير الخارجية الإيراني إلى التهدئة ما دام وقف إطلاق النار مستمرا، والآن نحتاج إلى أن نرى أيضا ما ⁠⁠إذا كان عدد الناقلات التي تعبر المضيق ⁠⁠سيزداد بشكل كبير".

وكانت الأسعار قد انخفضت بالفعل في وقت سابق من الجلسة، وسط آمال المستثمرين في اقتراب حرب الشرق الأوسط من ⁠⁠نهايتها في ظل احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في ⁠⁠مطلع الأسبوع المقبل، ووقف إطلاق النار لمدة ⁠⁠10 أيام بين لبنان وإسرائيل.

وقال ترمب في وقت سابق إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاما، وذلك في معرض ‌‌تناوله لنقطة خلاف رئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وذكر ترمب للصحفيين خارج البيت الأبيض ‌‌أمس ‌‌الخميس "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران".