صعود وول ستريت بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

بدأت ⁠⁠المؤشرات ⁠⁠الرئيسية في بورصة وول ستريت الجلسة -اليوم ⁠⁠الجمعة- على ارتفاع بعد إعلان ⁠⁠وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية عقب ‌‌اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل.

ومن المرجح أن تعقد الولايات المتحدة وإيران محادثات لوقف الحرب خلال اليومين المقبلين في باكستان، مما أعطى دفعة لأسواق الأسهم العالمية.

وصعد مؤشر داو جونز ⁠⁠الصناعي 0.43%، إلى 48788.81 نقطة.

ارتفع مؤشر ⁠⁠ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.47%، إلى 7074.55 نقطة.

تقدم ‌‌مؤشر ناسداك المجمع بنحو ‌‌0.98‌% إلى 24338.009 نقطة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن فتح مضيق هرمز يشكل إشارة إيجابية للمستثمرين، الأمر الذي انعكس بسرعة على مؤشرات بورصة نيويورك.

توقعات إنهاء الحرب

اختتمت بورصتا الإمارات التعاملات على ارتفاع الجمعة، إذ سجل المؤشر في دبي أعلى مستوى في 6 أسابيع متخطيا المؤشر في أبوظبي، مدفوعا بتوقعات إنهاء الحرب.

وارتفع المؤشر في دبي 1%، مدفوعا بمكاسب ⁠⁠حققتها شركات لها وزن نسبي كبير على المؤشر في قطاعي العقارات والمؤسسات المالية.

وزاد المؤشر في أبوظبي ⁠⁠قليلا 0.03% وسجل زيادة أسبوعية 0.8%.

و‌في السياق، يتجه مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية ⁠⁠لتحقيق مكاسب ⁠⁠للأسبوع الرابع على التوالي اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين المباحثات التي قد تفضي إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ورجح المدير العام في "ناجا دوت كوم الشرق الأوسط" جورج بافل لرويترز أن يعزز أي مسار موثوق به للتخفيف من حدة المخاطر على الملاحة البحرية في مضيق هرمز الإقبال على المخاطرة في المنطقة ويدعم نمو ⁠⁠السوق.

تراجع أسعار النفط والغاز

وفي سياق متصل، ⁠ ⁠تراجعت أسعار النفط بأكثر من 11% الجمعة، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.2% إلى 88.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش. ‌‌

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12% إلى 83.29 دولارا للبرميل.

وكانت الأسعار قد انخفضت بالفعل في وقت سابق من الجلسة، وسط آمال المستثمرين في اقتراب حرب الشرق الأوسط من ⁠⁠نهايتها.

كما انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار في لبنان.

وتراجع سعر الغاز القياسي في أوروبا من 40.8 يورو إلى 38 يورو الجمعة، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز .