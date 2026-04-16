الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وآمال اتفاق أمريكي إيراني

ارتفعت أسعار الذهب – اليوم الخميس – مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت عززت فيه آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران شهية المستثمرين للمعدن النفيس.

وحوم الدولار قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع، مما جعل السلع المقومة به، مثل الذهب، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما دعم الطلب.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 0.1%، مع انحسار التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، في ظل تزايد التفاؤل بتهدئة التوترات الجيوسياسية.

وقال كلفن وونغ، وهو محلل كبير للسوق في "أواندا" إن "المحرك الرئيسي (للذهب) هو التفاؤل بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي يدفع عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم نحو الانخفاض ويؤدي إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب والفضة".

وأضاف "إذا بدأنا نشهد اختراقا لمستوى 4900 دولار، فلا يمكن أن نستبعد ارتفاعات أخرى محتملة نحو منطقة المقاومة المتوسطة التالية، والتي تقع عند المستوى النفسي البالغ 5000 دولار".

وزاد الذهب -في المعاملات الفورية- 0.6% إلى 4819.8 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.3% إلى 4839 دولارا، وقت كتابة التقرير.

تفاؤل وتحركات محدودة

وزاد التفاؤل بقرب نهاية الحرب بعد تصريحات من وسيط باكستاني في طهران، إلى جانب إشارات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما رفع التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق يساهم في إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي إن المجلس الوزاري الأمني المصغر ناقش إمكانية وقف إطلاق نار في لبنان، بعد أكثر من 6 أسابيع على اندلاع المواجهات مع حزب الله اللبناني.

ورغم الزيادة الأخيرة، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب على إيران أواخر فبراير/شباط، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة عالميا.

وبحسب خدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 29% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضها مرتين.

بالنسبة لبقية المعادن النفيسة ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، كما صعد كل من البلاتين والبلاديوم، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة وتراجع الضغوط على الأسواق المالية.