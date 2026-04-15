ترامب يهدد بإلغاء الاتفاق التجاري مع بريطانيا لموقفها من الحرب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه قد يلغي الاتفاق التجاري الذي توصل إليه مع بريطانيا مع تصاعد الخلاف بين واشنطن ولندن حول الحرب على إيران وتأثيراتها الاقتصادية.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو/أيار 2025 "قد يتغير"، انعكاسا لما يرى ترمب أنه غياب المساندة من جانب بريطانيا للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويمنح الاتفاق مزايا في الرسوم الجمركية لقطاعات هامة في بريطانيا، مثل السيارات والصلب والألومنيوم، ما اعتبره ستارمر أحد أبرز إنجازات حكومته في المجال الاقتصادي.

تدهور العلاقة الخاصة

قال ترمب في مقابلته مع "سكاي نيوز" إنه "حزين" لتدهور العلاقة الثنائية بين البلدين، والتي اشتهرت بأنها "علاقة خاصة" منذ التحالف القوي الذي جمع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان.

وأضاف ترمب أنه قدم لستارمر "اتفاقا تجاريا جيدا"، أفضل مما كان يمكن تقديمه لبريطانيا، لكن هذا يمكن أن يتغير، وفق قوله.

وتابع: "عندما طلبنا منهم (بريطانيا) المساعدة لم نجدهم وما زالوا غير موجودين (للمساعدة)".

وانتقد ترمب بشدة سياسات ستارمر في مجال الهجرة ووصفها بأنها "مجنونة"، حيث تتعرض بريطانيا لما يرى أنه "غزو" من المهاجرين، كما انتقد سياسة منع التنقيب عن الغاز والنفط في بحر الشمال، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة في بريطانيا بشكل كبير.

وقال ترمب أنه "يحب بريطانيا ويريدها أن تكون ناجحة"، لكن لا يمكن لها النجاح في ظل السياسات الحالية في مجالي الهجرة والطاقة.

"ليست حربنا"

ومن جانبه قال ستارمر، تعليقا على لقاء ترمب مع سكاي نيوزر، أمام مجلس العموم البريطاني إنه تعرض لضغوط كثيرة لتغيير موقفه من حرب إيران، لكنه لم يخضع لها، قائلا إنها "ليست حربنا" وإن "المصالح القومية لبريطانيا لا تتطلب أن ننضم إليها".

في السياق ذاته، وجهت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز انتقادات حادة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقالت أن واشنطن دخلت الحرب من دون خطة واضحة للخروج منها.

ووصفت ريفز الحرب في الشرق الأوسط بأنها "حماقة" دفعت ثمنها الشركات والأسر في بريطانيا.

وتوجهت ريفز إلى واشنطن الأربعاء لإجراء مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول العلاقات التجارية بين البلدين.

واستمرت المحادثات التجارية بين لندن وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، رغم التوتر بين ترمب وستارمر، بما في ذلك توقيع اتفاقية هذا الشهر بشأن التجارة في الأدوية.