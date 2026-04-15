تباين أسعار النفط وسط غموض إزاء إمدادات الشرق الأوسط

تباينت أسعار النفط -اليوم الأربعاء- مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وانخفاض العقود الآجلة الأمريكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، منطقة إنتاج الخام الرئيسية، حيث لا يزال مضيق هرمز مغلقا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 0.6% إلى 95.3 دولارا للبرميل -وقت كتابة التقرير- معوضة خسائرها السابقة خلال الجلسة، بعد انخفاضها أيضا 4.6% في الجلسة السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% إلى 91.06 دولارا، وسط تقلبات في التداول انخفض خلالها الخام الأمريكي4.7% في وقت سابق من الجلسة قبل أن يقلص جزءا من خسائره.

وتراجع خام غرب تكاساس 7.9% في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -أمس الثلاثاء- إن المحادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات في مطلع الأسبوع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وزاد هذا من التفاؤل بأن المحادثات قد تؤدي في النهاية إلى تسوية الصراع واستئناف تدفقات النفط الخام والوقود.

وقال رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك "دي بي إس" (DBS) سوفرو ساركار إن السوق تعتقد بأن أسوأ مراحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد ولت وتتوقع جولات أخرى من محادثات السلام بينهما في الأيام المقبلة، لكن الأمل يفوق التطورات الفعلية في هذه المرحلة.

وأضاف "لا يزال سعر النفط في السوق الفورية يباع بعلاوات كبيرة عن أسعار العقود الآجلة".

وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة من الخليج إلى المشترين العالميين، لا سيما في آسيا وأوروبا.

ورغم وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، فلا يزال عدم اليقين يكتنف العبور عبر المضيق، حيث ذكرت مصادر أمس أن حجم حركة المرور لا يمثل سوى جزء ضئيل من نحو 130 سفينة كانت تمر عبر الممر المائي قبل الحرب.

إعلان

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرة أمريكية منعت ناقلتي نفط من مغادرة إيران أمس.

ومن المتوقع أن تفقد السوق بعض فرص الوصول إلى المزيد من الإمدادات بعد أن قال مسؤولان في الإدارة الأمريكية لرويترز أمس إن الولايات المتحدة لن تجدد إعفاء مدته 30 يوما من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني في البحر، والذي ينتهي هذا الأسبوع، وتركت إعفاء مماثلا من العقوبات المفروضة على النفط الروسي ينتهي في مطلع الأسبوع.

وستترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة والمقرر صدورها في الساعة 14.30 (بتوقيت غرينتش).

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تكون ارتفعت قليلا الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير والبنزين قد انخفضت.

وقالت مصادر في السوق مطلعة على أرقام معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت للأسبوع الثالث على التوالي.