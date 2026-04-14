أمريكان إيرلاينز وويز إير تمددان تعليق رحلاتهما لإسرائيل

مددت شركة "أمريكان إيرلاينز" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، مؤكدة أنها لن تعود قبل 8 سبتمبر/أيلول على الأقل، في ظل استمرار التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب، وفق ما أفادت له القناة 12 الإسرائيلية.

القرار يأتي في وقت لا تزال فيه شركات الطيران العالمية تتعامل بحذر مع الأوضاع في إسرائيل، نتيجة المخاطر الأمنية وعدم استقرار حركة الملاحة الجوية، خاصة مع استمرار التصعيد في المنطقة.

كانت الشركة علقت رحلاتها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأرجأت أكثر من مرة خطط استئناف التشغيل، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحسن الأوضاع.

من جانب آخر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة "ويز إير" قررت تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 4 مايو/أيار المقبل.

تعكس هذه القرارات أزمة أوسع في قطاع الطيران الدولي، إذ لا تزال معظم الشركات الأجنبية مترددة في استئناف رحلاتها إلى إسرائيل، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة السفر واعتماد متزايد على شركات الطيران المحلية.