ناقلتا نفط تعبران هرمز وواردات بكين من الخام لم تتأثر بالحرب

أفادت بيانات ملاحية -اليوم الثلاثاء- بأن ناقلة نفط صينية خاضعة للعقوبات الأمريكية تمكنت من عبور مضيق هرمز، رغم الحصار الذي بدأت واشنطن بفرضه مساء أمس على الموانئ الإيرانية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركتي "مارين ترافيك" و"كبلر" أن الناقلة "ريتش ستاري" تعد أول سفينة تعبر المضيق وتغادر الخليج منذ بدء تطبيق الحصار.

وبحسب البيانات، فإن الناقلة متوسطة الحجم تحمل نحو 250 ألف برميل من الميثانول (أحد مشتقات النفط)، وقد جرى تحميلها في ميناء الحمرية بدولة الإمارات.

وتخضع السفينة ومالكها، شركة "شنغهاي شوانرون للشحن المحدودة"، لعقوبات أمريكية بسبب التعامل مع إيران، فيما تعود ملكيتها لمستثمرين صينيين، ويعمل على متنها طاقم صيني.

وعلى الصعيد السياسي، وصفت الصين اليوم الثلاثاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بأنه "خطير وغير مسؤول"، محذرة من تداعياته على الاستقرار الإقليمي.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن الخطوة الأمريكية قد تؤدي إلى تقويض الهدنة الهشة، وتهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات أن ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات، تحمل اسم "مورليكيشان"، دخلت مضيق هرمز أيضا اليوم، مع توقعات بتحميلها زيت الوقود من العراق بعد غد الخميس.

وكانت هذه الناقلة، المعروفة سابقا باسم "إم كيه إيه"، قد شاركت في نقل نفط من روسيا وإيران خلال فترات سابقة.

واردات الصين النفطية

أظهرت بيانات رسمية ‌صدرت اليوم أن واردات الصين من النفط الخام في مارس/آذار الماضي انخفضت 2.8% عن الفترة ⁠نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن الإدارة العامة للجمارك في الصين إن واردات البلاد من النفط في مارس/ آذار بلغت 49.98 مليون طن، أو نحو 11.77 مليون برميل يوميا.

وكانت شركة كبلر للتحليلات لعام 2025 قد ذكرت أن الصين تشتري أكثر من 80% من النفط الإيراني المشحون بحرا.

وقالت المحللة في شركة فورتيكسا المتخصصة في تتبع السفن "إيما لي" إن الشحنات القادمة إلى الصين من الشرق الأوسط جرى تجميلها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، لذا لم تتأثر واردات الماضي بعد توقف الملاحة شبه الكلي في مضيق هرمز.

تحركات سفن أخرى

في المقابل، أظهرت بيانات ملاحية مساء أمس الاثنين عودة ناقلتي نفط أدراجهما قرب المضيق مع بدء تطبيق الحصار الأمريكي لإيران، بعد أن غيرتا مسارهما تفاديا للمخاطر.

ويأتي ذلك في ظل إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ حصار بحري يشمل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وسط تصاعد التوتر بعد تعثر محادثات جرت في إسلام آباد رغم هدنة مؤقتة بين الجانبين.