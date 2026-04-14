تفاؤل بالتهدئة وضعف الدولار يرفعان النحاس لأعلى سعر منذ أسابيع

ارتفعت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدعومة بتفاؤل الأسواق بإمكانية استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع الدولار، ما عزز الطلب على المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

وصعد سعر النحاس لعقود ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% ليصل إلى 13161 دولارا للطن المتري، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 13 ألفا و210 دولارا، وهو الأعلى منذ مطلع مارس/آذار الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل مؤشرات على عودة فرق التفاوض الأمريكية والإيرانية إلى المحادثات خلال الأيام المقبلة، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط التي تعرضت لها المعادن مؤخرا نتيجة المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كما تلقى النحاس دعما إضافيا من تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل مارس/آذار الماضي، ما يجعل السلع المقومة به أقل تكلفة للمشترين من العملات الأخرى، ويعزز جاذبيتها في الأسواق العالمية.

وفي الصين، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنغهاي بنسبة 2.1% ليصل إلى 101 ألفا و190 يوانا للطن، ما يعكس تحسنا في شهية المستثمرين تجاه المعادن الصناعية.

ضغوط الإمدادات

ورغم هذا الزخم، لا تزال الأسواق عرضة للتقلبات، إذ يحذر محللون من أن أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة قد يضغط مجددا على معنويات المستثمرين.

وعلى صعيد الإمدادات، تواجه السوق تحديات مستمرة، إذ سجل إنتاج تشيلي من النحاس أداء دون التوقعات خلال العام الجاري، في وقت تتزايد فيه المخاوف من نقص المواد الخام، خاصة مع تقارير عن احتمال توقف الصين، أحد كبار الموردين، عن تصدير حمض الكبريتيك المستخدم في إنتاج المعادن.

كما أسهمت الحرب على إيران في رفع تكاليف الإنتاج، حيث أشارت شركات تعدين كبرى إلى زيادة تكاليف الوقود والمدخلات، ما قد ينعكس على أسعار المعادن خلال الفترة المقبلة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع النيكل بنسبة 1.1% ليصل إلى 17890 دولارا للطن، بينما تراجع الألمنيوم بنسبة 1.1% إلى 3567 دولارا، وصعد الزنك 0.3%، والرصاص 0.4%، فيما قفز القصدير بنسبة 2.6% إلى 49 ألفا و500 دولارا للطن.