بريتيش بتروليم تعلن "أرباحا استثنائية" مع ارتفاع أسعار النفط

حققت شركة بريتيش بتروليم (بي بي) البريطانية أرباحا وصفتها بأنها "استثنائية" خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب القفزة في أسعار النفط بعد اندلاع الحرب على إيران.

وقالت الشركة العملاقة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، إن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مقارنة بنتائج ضعيفة في الربع الأخير من العام الماضي.

لكن بريتيش بتروليم أوضحت أن صافي ديونها يتراوح بين 25 و27 مليار دولار في نهاية الربع الحالي من العام، أي بزيادة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار عن التوقعات السابقة، وذلك نتيجة لزيادة قيمة رأس مالها العامل (مؤشر لتقييم السيولة التشغيلية على المدى القصير) مع ارتفاع الأسعار.

مكاسب من مصافي التكرير

وبلغ سعر خام برنت القياسي نحو 60 دولارا للبرميل قبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وقفز بعد الحرب لأعلى من 100 دولار، وبلغ مستوى 119 دولارا خلال فترة الحرب، وذلك جراء نقص المعروض من النفط في الأسواق العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.

وعلى الرغم من الارتفاع في أسعار الغاز بعد الحرب، والذي تجاوزت نسبته 60% في الأسواق الأوروبية، إلا أن الشركة قالت إن مكاسبها من أنشطتها في هذا القطاع كانت "متوسطة"، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، الأمر الذي يعني أن ارتفاع أسعار النفط كانت السبب الأساسي لأرباحها.

ووفق حسابات الشركة، حسب ما نقلته بلومبيرغ، فإن كل زيادة بقيمة دولار واحد في أرباح مصافي التكرير (وهي الفارق بين قيمة النفط الخام وسعر بيع مشتقاته بعد تكريرها في المصافي) تحقق 550 مليون دولار في الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2026.

مكاسب شل وتوتال وشيفرون

تأتي الأرباح الكبيرة التي حققتها شركة "بي بي" من ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك في سياق مكاسب مشابهة حققتها شركات أخرى عملاقة للطاقة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأعلنت شركة شل البريطانية الهولندية، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، الأسبوع الماضي أنها تتوقع زيادة كبيرة في حجم إيراداتها بعد اندلاع الحرب.

كما أعلنت شركة توتال الفرنسية أنها حققت أرباحاً تجاوزت مليار دولار من خلال شراء جميع شحنات النفط الخام المتاحة من الإمارات وسلطنة عمان خلال مارس/آذار الماضي.

وذكر موقع "ياهو فايننانس" أن شركة شيفرون الأمريكية العملاقة قالت في 9 أبريل/نيسان الجاري إنها تتوقع أن تنمو أرباحها من قطاعي التنقيب والإنتاج في الربع الأول من العام بمقدار 1.6 مليار دولار و2.2 مليار دولار على الترتيب، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.

وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي طالبوا بفرض ضريبة إضافية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، واستخدام أموال هذه الضريبة لتمويل برامج دعم الأسر الأوروبية في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذا الاقتراح لم يتحول إلى سياسات خشية تأثيره السلبي على أسواق المال.