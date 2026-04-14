النفط يتراجع بقوة والذهب يصعد مع عودة المفاوضات الأمريكية الإيرانية

تنفست الأسواق العالمية الصعداء اليوم الثلاثاء مع تصاعد الآمال بإمكان استئناف المحادثات بين أمريكا وإيران، بعد أيام من التوتر الذي أعقب الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، فتراجعت أسعار النفط، وارتفع الذهب، وتعافت الأسهم الأوروبية، فيما أنهت مؤشرات وول ستريت جلستها الثانية على التوالي في المنطقة الخضراء مع استعادة معظم خسائرها المسجلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وهبطت أسعار النفط مع انحسار بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات، بعدما تحدثت رويترز عن احتمال عودة فرق التفاوض الأمريكية والإيرانية إلى إسلام آباد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.57 دولارات أو 4.6% إلى 94.79 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 7.80 دولارات أو 7.87% إلى 91.28 دولارا للبرميل.

جاء هذا التراجع بعد جلسة سابقة ارتفع فيها الخامان بقوة عقب بدء الجيش الأمريكي حصارا على الموانئ الإيرانية، في وقت كانت فيه الأسعار قد قفزت 50% خلال الشهر الماضي إلى مستويات قياسية. وقال محلل النفط لدى "بي.في.إم" للسمسرة تاماس فارجا إن الحديث عن احتمال استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية ضغط على الأسعار نزولا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا الهبوط يتجاهل خسائر فعلية في براميل خرجت من السوق ولم تعد متداولة.

النفط يتراجع

زادت هذه الصورة تعقيدا مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي قالت في تقريرها الشهري إن العالم شهد أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما تراجعت الإمدادات 10.1 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. كما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو العرض والطلب العالمي على النفط، متوقعة تراجع الطلب 80 ألف برميل يوميا في 2026، وانخفاض العرض 1.5 مليون برميل يوميا في العام نفسه.

إعلان

ورغم أن الحصار الأمريكي يمتد شرقا إلى خليج عمان وبحر العرب، فإن بيانات الشحن أظهرت مرور 3 ناقلات مرتبطة بإيران بعد السماح لها بالعبور لأنها لم تكن متجهة إلى موانئ إيرانية، في وقت امتنعت فيه دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، منها بريطانيا وفرنسا، عن الانضمام إلى الحصار ودعت بدلا من ذلك إلى إعادة فتح الممر المائي الحيوي.

هذا التحول في مزاج السوق انعكس سريعا على الأسهم الأوروبية، إذ ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.6% إلى 617.58 نقطة، مدعوما بآمال المستثمرين في عودة التفاوض رغم استمرار الحرب.

وقادت أسهم قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المكاسب بصعود 0.9% و1.5% على التوالي، بينما تراجع قطاع الطاقة 0.2% مع هبوط النفط. وفي المقابل، نزل سهم "إل.في.إم.إتش" الفرنسية 2% بعد إعلان انخفاض المبيعات 1% على الأقل في الربع الأخير بفعل تراجع الإنفاق في منطقة الخليج نتيجة الحرب على إيران.

الذهب والأسهم

في سوق المعادن، ارتفع الذهب 2% مستفيدا من ضعف الدولار وتراجع النفط، مع تزايد الرهانات على استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.15% إلى 4842.50 دولارا للأوقية وقت كتابة هذه السطور، فيما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران مرتفعة 1.7% عند 4850.10 دولارا.

ونقلت رويترز عن كبير خبراء السوق لدى "آر.جيه.أو فيوتشرز" بوب هابركورن قوله إن اتجاه الذهب سيتحدد بناء على مسار المحادثات ونوعية التقدم المحرز مع اقتراب نهاية الأسبوع، مضيفا أن انخفاض الدولار وتراجع أسعار النفط يدعمان المعدن النفيس.

وفي أمريكا، استفادت الأسهم من التفاؤل نفسه، إذ أغلقت مؤشرات وول ستريت على مكاسب للجلسة الثانية تواليا.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي إلى 48,535.99 نقطة بزيادة 317.74 نقطة أو 0.66%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 6,967.38 نقطة بمكاسب 81.14 نقطة أو 1.18%، فيما قفز مؤشر ناسداك إلى 23,639.083 نقطة بزيادة 455.347 نقطة أو 1.96%.