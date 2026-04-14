ارتفاع الذهب بدعم تراجع النفط وآمال التهدئة بين أمريكا وإيران

انتعشت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في نحو أسبوع خلال الجلسة السابقة، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4768.19 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% إلى 4790.70 دولارا.

وجاء دعم الذهب من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، في ظل مؤشرات على إمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما هدأ المخاوف من اضطرابات الإمدادات، خاصة مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة عادة إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، في حين أن تراجعها يحد من هذه الضغوط، ما ينعكس على تحركات الذهب.

ورغم أن الذهب يعد ملاذا آمنا في أوقات التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته، نظرا لكونه لا يدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف" إن الأسواق تبدو متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة.

تطورات سياسية تؤثر في الأسواق

في المقابل، لا تزال التوترات قائمة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء حصار لموانئ إيران، بينما هددت طهران بالرد بعد تعثر محادثات جرت في إسلام آباد.

كما أشار جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى توقعات بإحراز تقدم في ملف فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبحسب تقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام إلى 29%، مقارنة بنحو 12% الأسبوع الماضي.

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 76.27 دولارا للأوقية.

صعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 2071.75 دولارا.

زاد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1576.23 دولارا.