اقتصاد|إيران

إيران: خسائر الحرب الأولية تتجاوز 270 مليار دولار

Smoke rises after strikes on the Mahshahr Petrochemical Zone in Bandar Mahshahr County, Khuzestan Province, Iran, in this handout picture released April 4, 2026, and obtained from a social media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION LINE: Reuters confirmed the location from the flare and smoke stacks, towers, plant buildings, road layout and trees, which matched satellite imagery of the Mahshahr Petrochemical Zone. Coordinates of the area: 30.452590, 49.084840. The date when the video was filmed could not be independently verified, but no older version was found posted online before April 4. Iranian state media reported air strikes at a petrochemical zone in southwestern Iran on Saturday. The Israeli military said that the Israeli Air Force struck infrastructure at a petrochemical complex in Mahshahr, in southwestern Iran, on the same day.
إيران تكبدت خسائر فادحة للغاية في البنية التحتية والمصانع ولاسيما الصلب والفولاذ (رويترز)
Published On 14/4/2026
آخر تحديث: 12:22 (توقيت مكة)

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن الخسائر الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد تقدر بنحو 270 مليار دولار، وفق تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الوكالة لوكالة ريا نوفستي الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن هذه التقديرات لا تزال أولية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تحديد الحجم الدقيق للأضرار، تمهيدا لإعلانه رسميا في وقت لاحق.

وأكدت مهاجراني أن ملف التعويضات عن خسائر الحرب كان من أبرز القضايا التي طرحتها طهران خلال المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام آباد، ولفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى أن طهران تعتبر ملف التعويضات أولوية في أي مسار تفاوضي مرتبط بتداعيات الحرب.

وأضافت أن مسألة التعويضات سبق أن أثارها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في عدة مناسبات، في إطار المطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

تعويضات شامل للخسائر

وبينت مهاجراني أن التعويضات المرتقبة ستشمل مختلف الأضرار التي تكبدتها إيران، بما في ذلك المباني المدنية، والشركات، والمصانع، إلى جانب الخسائر البشرية.

وأشارت في هذا السياق إلى أن من بين الأضرار التي يجري احتسابها، ضحايا الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب، مؤكدة أن حقوق الضحايا ستكون جزءا من ملف التعويضات.

وشددت المتحدثة على أن الرقم المعلن للخسائر قد يخضع للتعديل مع استكمال عمليات التقييم الفني والاقتصادي للأضرار.

epa12872921 Members of the media work amid the debris of a damaged building at the Sharif University after an airstrike in Tehran, Iran, 07 April 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
التعويضات المرتقبة ستشمل مختلف الأضرار بما في ذلك المباني المدنية والشركات والمصانع (الأوروبية)

أضرار طالت التراث

وأفاد مراسل الجزيرة نت في طهران رسول آل حائي أن وزير الإرشاد والتراث الثقافي الإيراني رضا صالحي أميري سبق أن تحدث عن تدمير أو تضرر 140 موقعا أثريا في 20 محافظة نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح الوزير أميري أن الخسائر الأولية في هذا القطاع تقدر بنحو 75 تريليون ريال (56.8 مليون دولار)، لافتا إلى أن طهران تصدرت قائمة المناطق المتضررة بـ63 موقعا، تلتها أصفهان بـ23 موقعا، ثم كردستان بـ12 موقعا.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتعديل بعد استكمال عمليات المسح الميداني.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة تجارة طهران إطلاق منصة إلكترونية باسم "إمداد تجار" لتسجيل أضرار منشآت القطاع الخاص، بهدف جمع بيانات دقيقة تستخدم في إعداد حزم دعم وتعويض ترفع إلى الحكومة.

ونقل مراسل الجزيرة نت ما صرح به مدير الرقابة الفنية في مؤسسة التأمين المركزي عباس خسروجردي من أن شركة "إيران للتأمين" ستبدأ قريبا صرف تعويضات السيارات المتضررة، خصوصا تلك التي لا تتجاوز قيمة أضرارها 300 مليون ريال (227 دولار).

وأوضح خسروجردي أن التعليمات صدرت لشركات التأمين منذ بداية الحرب بضرورة الاستمرار في تقييم الأضرار وصرف التعويضات.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الروسية
