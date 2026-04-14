إيران: خسائر الحرب الأولية تتجاوز 270 مليار دولار

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن الخسائر الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد تقدر بنحو 270 مليار دولار، وفق تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الوكالة لوكالة ريا نوفستي الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن هذه التقديرات لا تزال أولية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تحديد الحجم الدقيق للأضرار، تمهيدا لإعلانه رسميا في وقت لاحق.

وأكدت مهاجراني أن ملف التعويضات عن خسائر الحرب كان من أبرز القضايا التي طرحتها طهران خلال المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام آباد، ولفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى أن طهران تعتبر ملف التعويضات أولوية في أي مسار تفاوضي مرتبط بتداعيات الحرب.

وأضافت أن مسألة التعويضات سبق أن أثارها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في عدة مناسبات، في إطار المطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

تعويضات شامل للخسائر

وبينت مهاجراني أن التعويضات المرتقبة ستشمل مختلف الأضرار التي تكبدتها إيران، بما في ذلك المباني المدنية، والشركات، والمصانع، إلى جانب الخسائر البشرية.

وأشارت في هذا السياق إلى أن من بين الأضرار التي يجري احتسابها، ضحايا الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب، مؤكدة أن حقوق الضحايا ستكون جزءا من ملف التعويضات.

وشددت المتحدثة على أن الرقم المعلن للخسائر قد يخضع للتعديل مع استكمال عمليات التقييم الفني والاقتصادي للأضرار.

أضرار طالت التراث

وأفاد مراسل الجزيرة نت في طهران رسول آل حائي أن وزير الإرشاد والتراث الثقافي الإيراني رضا صالحي أميري سبق أن تحدث عن تدمير أو تضرر 140 موقعا أثريا في 20 محافظة نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح الوزير أميري أن الخسائر الأولية في هذا القطاع تقدر بنحو 75 تريليون ريال (56.8 مليون دولار)، لافتا إلى أن طهران تصدرت قائمة المناطق المتضررة بـ63 موقعا، تلتها أصفهان بـ23 موقعا، ثم كردستان بـ12 موقعا.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتعديل بعد استكمال عمليات المسح الميداني.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة تجارة طهران إطلاق منصة إلكترونية باسم "إمداد تجار" لتسجيل أضرار منشآت القطاع الخاص، بهدف جمع بيانات دقيقة تستخدم في إعداد حزم دعم وتعويض ترفع إلى الحكومة.

ونقل مراسل الجزيرة نت ما صرح به مدير الرقابة الفنية في مؤسسة التأمين المركزي عباس خسروجردي من أن شركة "إيران للتأمين" ستبدأ قريبا صرف تعويضات السيارات المتضررة، خصوصا تلك التي لا تتجاوز قيمة أضرارها 300 مليون ريال (227 دولار).

وأوضح خسروجردي أن التعليمات صدرت لشركات التأمين منذ بداية الحرب بضرورة الاستمرار في تقييم الأضرار وصرف التعويضات.