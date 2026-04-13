وول ستريت تحت ضغط حصار أمريكا لموانئ إيران

افتتحت البورصات الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، مع عودة التوترات الجيوسياسية إلى صدارة تسعير المخاطر بعد فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية مطلع الأسبوع، وبالتزامن مع بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، في تطور أعاد النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وضغط على شهية المستثمرين تجاه الأسهم.

وتراجع مؤشر "داو جونز الصناعي" عند الافتتاح 198.4 نقطة أو 0.41% إلى 47718.21 نقطة، فيما خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 10.4 نقاط أو 0.15% إلى 6806.47 نقاط، وفقد مؤشر "ناسداك المجمع" 53.7 نقطة أو 0.23% إلى 22849.23 نقطة.

جاء هذا الافتتاح بعد بدء القيود الأمريكية على الوصول إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وهي خطوة ترتبط مباشرة وفق رويترز بمخاوف المستثمرين من تعطل الإمدادات وعودة التقلبات.

واستفادت الأسهم الأمريكية في الأيام الماضية من الآمال بإمكانية نجاح محادثات باكستان واحتواء الحرب، وعاد السوق الأمريكية إلى تسعير سيناريو أكثر حذرا مع بدء الحصار الأمريكي لموانئ إيران.

وتواجه أسواق الأسهم مجددا خطر اتساع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران بعد أسبوع من هدنة هشة كانت قد دعمت الأسهم وخفضت أسعار النفط.