ناقلات النفط تتجنب هرمز قبل سيطرة أمريكا على الملاحة البحرية

أظهرت بيانات الشحن أن ناقلات النفط بدأت تجنب مضيق هرمز، قبيل إعلان الولايات المتحدة فرض سيطرتها على الملاحة البحرية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بعد تعثر المحادثات مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض السيطرة على المضيق، ما يزيد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ ‌‌الإيرانية في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وأضافت في بيان على منصة إكس أنه سيتم "تطبيقه بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان".

في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفن عسكرية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أن ناقلتي نفط ترفعان علم باكستان دخلتا الخليج أمس الأحد.

وأفادت البيانات أن الناقلة الأولى تتجه إلى الإمارات- اليوم الاثنين- لتحميل خام داس، بينما تتجه الثانية إلى الكويت لتحميل منتجات ⁠مكررة، وفق ما أوردت رويترز.

في المقابل، تراجعت ناقلة عملاقة ترفع علم مالطا عن عبور المضيق أمس الأحد، وعادت للتمركز قرب خليج عمان.

وحاولت الناقلة عبور المضيق لتحميل نفط البصرة العراقي المتجه إلى فيتنام.

ورغم هذه التطورات، عبرت 3 ناقلات نفط عملاقة محملة بالكامل المضيق، في أول تحرك من نوعه منذ إعلان وقف إطلاق النار.