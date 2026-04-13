قطر للطاقة تعلن اكتشافا نفطيا جديدا قبالة سواحل الكونغو

أعلنت قطر للطاقة -اليوم الاثنين- في بيان عن اكتشاف هيدروكربوني بحري في جمهورية الكونغو، ضمن أعمال التنقيب في البئر "MHNM-6 NFW" في تكوين "موهو جي"، الواقع ضمن رخصة "موهو" للإنتاج البحري.

وتمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 15% في شركة "توتال إنيرجيز إي آند بي كونغو"، المشغلة للحقل، والتي تملك بدورها 63.5% من رخصة موهو، إلى جانب شركاء آخرين هم:

ترايدنت إنيرجي (21.5%).

الشركة الوطنية للنفط في الكونغو (15%).

نتائج واعدة للتنقيب

وبحسب البيان أظهرت أعمال الحفر اكتشاف عمود هيدروكربوني بطول نحو 160 مترا داخل مكامن ذات جودة عالية، فيما جرى جمع بيانات وعينات لتقييم الخصائص الجيولوجية تمهيدا لتطوير الحقل مستقبلا.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي "نحن سعيدون بتعزيز محفظتنا الدولية المتنامية من خلال هذا الاكتشاف الواعد في جمهورية الكونغو، ونتطلع إلى العمل مع شريكنا الاستراتيجي توتال إنيرجيز ومع حكومة الكونغو لتطوير هذه الموارد".

يأتي هذا الاكتشاف في إطار مساعي قطر للطاقة لتعزيز حضورها العالمي في قطاع النفط والغاز، خاصة في مشاريع الاستكشاف والإنتاج خارج قطر.

وتعد الشركة من أبرز اللاعبين عالميا في سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية.

وتغطي أنشطة قطر للطاقة مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.