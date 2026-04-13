جورجيفا تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على النظام النقدي العالمي

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي.

وقالت في تصريحات لبرنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس نيوز": "لا نملك القدرة -كعالم- على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة"

جاءت هذه التصريحات قبيل انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وبعد اجتماع طارئ عقدته الهيئات التنظيمية الأمريكية مع كبار رؤساء البنوك لمناقشة تطورات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت جورجيفا إلى المخاطر التي أثارها نموذج جديد لشركة "أنثروبيك"، والذي يتمتع بقدرة متقدمة على تحديد واستغلال الثغرات في أنظمة التشغيل والمتصفحات.

وأكدت أن هذه القضية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل يمكن أن تظهر في مناطق أخرى، مشددة على الحاجة إلى تعاون دولي.

وقالت "نحتاج إلى تعاون الجميع" مع التأكيد على أهمية وضع ضوابط لحماية الاستقرار المالي في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد أعلنت في 7 أبريل/ نيسان الجاري تقييد إطلاق نموذجها "ميثوس" بسبب هذه المخاطر، وأوضحت أنها تعمل مع تحالف من كبرى الشركات الأمريكية لاختبار النموذج، مما أثار مخاوف الشركات الأجنبية من عدم إتاحة الفرصة لها للاستفادة من الاستعدادات الحيوية لحماية أنظمتها.