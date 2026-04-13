ترمب: أسعار البنزين مرشحة للارتفاع حتى انتخابات الكونغرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية للحرب على إيران.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أسعار النفط والغاز ستنخفض بحلول الخريف قال ترمب "ربما يحدث وربما تظل على نفس وضعها أو ربما أعلى قليلا، لكنها لن تبتعد كثيرا".

جاءت تصريحات ترمب في وقت تشير فيه بيانات السوق إلى تجاوز متوسط سعر البنزين في محطات الوقود الأمريكية 4 دولارات للغالون منذ مطلع أبريل/ نيسان.

كما جاءت بعد أسابيع من تشديده على أن ارتفاع الأسعار ظاهرة ⁠مؤقتة، على الرغم مما قاله مسؤولون بأن كبار مستشاريه يدركون الآثار الاقتصادية للحرب.

بالتوازي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء فرض قيود على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد فشل المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وأكدت القيادة أن الإجراءات ستشمل مراقبة السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية، مع عدم التعرض للسفن المتجهة إلى موانئ غير إيرانية.

كما هدد ترمب باعتراض أي سفينة تدفع رسوما لإيران، وقال "لن يكون هناك مرور آمن في أعالي البحار لأي أحد يدفع رسوما غير قانونية".

في المقابل حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن هذه الإجراءات ستدفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مزيد من الارتفاع، وقال إن الأمريكيين "سيشتاقون قريبا إلى أسعار 4 و5 دولارات ".

تأثر شعبية ترمب

تنعكس هذه التطورات على الداخل الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية ترمب، مع تزايد استياء الأمريكيين الذين يشعرون بالإحباط من ارتفاع أسعار البنزين.

ووصلت نسبة التأييد لترمب إلى أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية، مما أثار مخاوف لدى الجمهوريين من احتمال خسارة الحزب السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

إعلان

وتخشى أوساط الحزب الجمهوري من فقدان السيطرة على الكونغرس في الانتخابات المقبلة، حيث يمكن لأغلبية ديمقراطية في أي من مجلسي الكونغرس أن تفتح تحقيقات بشأن إدارة ترمب وأن تعرقل جزءا كبيرا من أجندته التشريعية.

وشكك عضو مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا مارك وارنر، وهو ديمقراطي في الاستراتيجية وراء السيطرة التي يعتزم ترمب فرضها على مضيق هرمز، وقال في مقابلة مع "سي إن إن": "لا أفهم كيف سيجبر حصار المضيق الإيرانيين على فتحه".

وفي مقابلة منفصلة مع "سي بي إس" قال وارنر إن ذلك الإجراء لن يضعف سيطرة إيران على الممر المائي.

وأضاف "يمتلك الإيرانيون مئات الزوارق السريعة التي لا يزال بإمكانهم من خلالها زرع الألغام في المضيق أو تفجير ناقلات النفط لإغلاقه.. كيف سيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الوقود؟".

ورغم تصريحات ترمب المتكررة بأن الحرب ستنتهي قريبا، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري رون جونسون لـ"إيه بي سي" نيوز إن تحقيق أهداف الولايات المتحدة في إيران "قد يستغرق وقتا طويلا"، وأضاف "سيكون مشروعا طويل الأمد.. لم أعتقد أبدا أن الأمر سيكون سهلا".