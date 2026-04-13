النفط يقفز 8% قبل فرض أمريكا حصارا على موانئ إيرانية ومضيق هرمز

قفزت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل -اليوم الاثنين- في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز، وهي

خطوة قد تحد من صادرات النفط الإيرانية، بعد أن فشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة لـ خام برنت 7% إلى 101.9 دولار للبرميل -وقت كتابة التقرير- بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75% يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.5 دولارات للبرميل، بارتفاع 8.2% بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.

وقال رئيس قسم أبحاث الطاقة في "إم إس تي ماركي"، سول كافونيك: "عاد السوق الآن إلى حد كبير إلى الظروف التي كانت سائدة قبل وقف إطلاق النار، باستثناء أن الولايات المتحدة ستمنع الآن التدفقات الإيرانية المتبقية التي تصل إلى مليوني برميل يوميا عبر مضيق هرمز أيضا".

وقال الرئيس دونالد ترامب -أمس الأحد- إن البحرية الأمريكية ستبدأ بفرض السيطرة على مضيق هرمز، مما يزيد حدة التوتر بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وهو ما قد يعرض وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين للخطر.

وأضاف أن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره بمهاجمة إيران قبل ستة أسابيع.

خنق تدفق النفط الإيراني

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ستبدأ فرض السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على إكس أن الحصار "سيفرض بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وقال محلل السوق في "آي جي" ، توني سيكامور، إن هذه الخطوة ستؤدي فعليا إلى خنق تدفق النفط الإيراني، مما يجبر حلفاء طهران وعملاءها على ممارسة الضغط اللازم لإعادة فتح الممر المائي.

وقال الحرس الثوري الإيراني -أمس الأحد- إن أي سفن عسكرية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار، وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم.

وعلى الرغم من حالة الجمود، أظهرت بيانات الشحن أن 3 ناقلات عملاقة محملة بالكامل بالنفط عبرت مضيق هرمز يوم السبت. وهي أول سفن على ما يبدو تخرج من الخليج منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن أن ناقلات النفط تتجنب مضيق هرمز قبل السيطرة الأمريكية المزمعة على المضيق.