الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتوقعات خفض الفائدة تتراجع

انخفضت ‌أسعار الذهب -اليوم الاثنين- إلى أدنى مستوى لها منذ ما ⁠يقرب من ⁠أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم

المخاوف بشأن التضخم ⁠وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الذهب -في ⁠المعاملات الفورية- 1.1% إلى 4694.30 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريل/نيسان الحالي، قبل أن يقلص بعضا من خسائره.

ويتداول الذهب في المعاملات الفورية -وقت كتابة التقرير- عند 4726 دولارا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 1.4% إلى 4717.80 دولار، في المعاملات المبكرة، قبل أن تقلص خسائرها.

ويتم تداول العقود الأمريكية -وقت كتابة التقرير- عند مستوى 4728.5 دولارا للأوقية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11% منذ بدء ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وزاد مؤشر الدولار، مما رفع من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي ‌العملات الأخرى.

فرص ضئيلة لخفض الفائدة

وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم، في وقت تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد يحد من شحنات النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ورد الحرس الثوري الإيراني بالتحذير من ⁠أن السفن العسكرية التي تقترب من المضيق ⁠ستُعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم، مما يشير إلى احتمال حدوث تصعيد خطير.

ويرى المتعاملون الآن أن فرص خفض ⁠أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ضئيلة، إذ ⁠يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي.

وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين من ‌قبل المركزي الأمريكي هذا العام.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: