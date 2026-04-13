أسهم أوروبا وآسيا تتراجع مع الإعلان عن حصار موانئ إيران

تراجعت ‌مؤشرات الأسهم في البورصات الأوروبية والآسيوية -اليوم الاثنين- بعد أن أعلنت ⁠واشنطن عزمها السيطرة على حركة الملاحة من الموانئ الإيرانية وإليها، بعد فشل المحادثات التي جرت مع طهران خلال مطلع الأسبوع ⁠في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وهبط مؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.7% إلى 610.44 نقطة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني 1%⁠، وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز لبورصة لندن بنسبة 0.4 %.

وتصاعد قلق المستثمرين مع إعلان الولايات المتحدة عن استعداداتها للسيطرة على الممر الاستراتيجي والتهديد بخنق صادرات النفط الإيرانية، بعد فشل الجهود الدبلوماسية بين ‌واشنطن وطهران في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السيطرة على الملاحة ستبدأ – اليوم الاثنين- في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش)، وستشمل جميع السفن التي تدخل موانئ إيران وتخرج منها.

انحسار موجة التفاؤل

وأدى تفاقم التوتر إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما أعاد إشعال المخاوف من موجة واسعة من التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لـ خام برنت 7% إلى 101.9 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75% يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.5 دولارات للبرميل، بارتفاع 8.2% بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.

يأتي هذا التراجع في مؤشرات البورصات الأوروبية بعد انتعاش الأسبوع الماضي، عندما ارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 3% ⁠وسط تفاؤل بشأن وقف إطلاق نار مؤقت ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساعد على تعويض بعض الخسائر التي تكبدها المؤشر منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

ودفع ارتفاع أسعار النفط قطاع ⁠شركات الطاقة لتسجيل مكاسب، وارتفع مؤشرها الفرعي 0.8%، لكن باقي القطاعات تراجعت بقيادة شركات السياحة ⁠والسفر التي هبط المؤشر الفرعي الخاص بها ⁠1.9 %.

إعلان

ويستعد المستثمرون الآن لتحول محتمل في السياسة من ‌البنك المركزي الأوروبي، مع توقعات برفع أسعار الفائدة بدلا من التوقف لفترة طويلة.

وتشير البيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى ‌أن الأسواق ‌تتوقع حاليا زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية العام.

تراجع مؤشر نيكي

وفي السياق ذاته أغلقت الأسهم ‌اليابانية على انخفاض -اليوم الاثنين- بعد التقارير عن عزم البحرية الأمريكية منع دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية والخروج منها.

وانخفض المؤشر نيكي 0.7% ليغلق عند 56502.77 نقطة بعد أن سجل الأسبوع ⁠الماضي أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 3723.01 نقطة.

ومالت السوق بشكل عام للاتجاه السلبي، إذ انخفض 158 سهما مقابل ارتفاع 63 سهما على مؤشر ⁠نيكي.

وقال شوتارو ‌ياسودا محلل السوق لدى "توكاي طوكيو إنتيليجينس لاب" لوكالة رويترز "لا أعتقد أن كثيرا من المستثمرين كانوا يتوقعون التوصل إلى اتفاق بشأن كل شيء (في محادثات مطلع الأسبوع) وأن تسير الأمور بسلاسة".

وأضاف "ومع ذلك، من الواضح أن هذه ليست أخبارا جيدة، لذلك انخفضت الأسهم. لكنني أعتقد أن هذا هو بالضبط السبب في عدم رؤيتنا حركة بالغة للإحجام عن المخاطرة".

وبشكل مشابه ارتفعت معظم بورصات الخليج ما عدا أسواق الإمارات وقطر، إذ زاد مؤشر السوق السعودية 0.99% وفق مؤشرات وكالة بلومبيرغ، وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.63%، وصعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.06%، كما صعد مؤشر بورصة عمان بـ 0.4%.

بالمقابل، تراجعت بورصة دبي بنسبة 0.83%، وأبوظبي بنسبة 0.54%، كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.05%.