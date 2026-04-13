أجبروا على النزوح وترك خلاياهم.. نحالو لبنان يحصون خسائر الحرب

البقاع– خلف كل قطرة عسل يضعها النحال يوسف جاري على مائدة طعامه، تختبئ حكاية صبر تمتد لسبع سنوات، إذ لم يعد النحل بالنسبة له مجرد مصدر رزق يعيل أسرته، بل رفيق يومي يشاركه اليوم مرارة الحرب والنزوح، في واقع بات يهدد هذا القطاع بالزوال.

ويقف جاري، الذي اتخذ من تربية النحل مهنة ومصدر دخل وحيد، ليروي جانبا من معاناة قطاع إنتاج العسل في لبنان، مؤكدا للجزيرة نت أن النحل كائن شديد الحساسية لا يحتمل ضجيج الحروب، إذ لا تقتصر مخاطر الغارات والقصف والحرائق على التهديد المباشر، بل تمتد لتفكيك هذه "الممالك الصغيرة" وتشتيتها.

ويقول: "النحل حساس للغاية، فالأصوات القوية والاهتزازات الناتجة عن القصف تدفعه إلى هجر خلاياه، فضلا عن الروائح الناتجة عن الانفجارات التي تفسد البيئة الطبيعية التي يعتمد عليها في التغذية والتكاثر".

ضربات موجعة

ولم تعد الخسائر مجرد أرقام، بل تحولت إلى ضربات قاسية تمس مصدر عيش عائلته بشكل مباشر، إذ يروي جاري أنه فقد خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 8 خلايا، فيما خسر منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار وحتى اليوم قرابة 15 خلية إضافية، نتيجة عدم قدرته على الوصول إلى المناحل الواقعة في مناطق النزاع.

ولا تقف المعاناة عند حدود القصف، بل تمتد إلى صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية، فالنحل يحتاج إلى رعاية دورية وأدوية خاصة لضمان استمراريته، وهو ما أصبح توفيره مهمة محفوفة بالمخاطر في ظل الظروف الراهنة.

ويضيف جاري أن صعوبة تأمين المواد الأولية والأدوية الضرورية أثرت بشكل مباشر على إنتاج العسل، كما انعكست سلبا على قدرة النحل على التكاثر بشكل طبيعي.

ورغم وعورة الطرق المؤدية إلى المناحل، ومخاطر الغارات اليومية، يبقى التمسك بالمهنة خيارا لا بديل عنه، قائلا: "نحاول قدر الإمكان أن نبقى صامدين في هذا القطاع، رغم كل الصعاب التي تحيط بنا"، في تلخيص لحال كثير من المزارعين والنحالين الذين يصارعون للبقاء.

عقود من الكفاح والعمل

ومنذ عام 1992، لم تكن علاقة أمين سر نقابة النحالين محمد الحلاني بالنحل مجرد عمل موسمي، بل ارتباط طويل امتد لأكثر من ثلاثة عقود، يقف اليوم شاهدا على واحدة من أصعب المراحل التي يمر بها هذا القطاع.

ويتحدث الحلاني للجزيرة نت بأسى عن واقع تربية النحل، مؤكدا أنها ليست عملا عابرا، بل تحتاج إلى متابعة أسبوعية دقيقة، موضحا أن منع النحالين من الوصول إلى مناحلهم في الجنوب خلال هذا العام والعام الماضي أدى إلى نتائج كارثية، إذ إن غياب النحال عن خلاياه في ذروة الموسم يدفع النحل إلى الشعور بالإهمال ومن ثم هجر الخلايا.

ويروي الحلاني خسارته الشخصية التي تعكس معاناة مئات النحالين، إذ كانت خلاياه موزعة في جرد العاقورة، لكن الحرب جعلت الوصول إليها شبه مستحيل، ما أدى إلى موت وهجرة عدد كبير منها.

وفي عام 2024 وحده، خسر نحو 60 خلية نحل دفعة واحدة، ولم ينج سوى 50 خلية تمكن من نقلها إلى بلدته "الحلانية" في البقاع، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من سنوات عمله الطويلة، وسط مخاوف من تكرار الخسارة.

ولا يقتصر حديثه على تجربته الشخصية، بل ينقل صورة أوسع عن تراجع إنتاجية العسل في لبنان، مؤكدا أن الحرب لم تدمر الخلايا فحسب، بل ضربت الدورة الاقتصادية للقطاع، داعيا وزارة الزراعة إلى التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية لإنقاذ ما تبقى من هذه الثروة.

رحلة نزوح قسرية

وبين بساتين الحمضيات في الجنوب وبرودة البقاع القاسية، تتجسد معاناة النحال محمد الأيوبي، الذي اضطر إلى نقل خلاياه في رحلة نزوح قسرية فرضتها الحرب.

ويروي الأيوبي أن النحل كان يعيش في بيئة غنية ببساتين الليمون، قبل أن يضطر إلى سحب الخلايا بشكل عاجل، ما أدى إلى خسارة كاملة لموسم الحمضيات، إلى جانب تعرض النحل لصدمة مناخية نتيجة نقله إلى بيئة أكثر برودة، الأمر الذي أثر سلبا على صحته وإنتاجه.

ويصف حالة الذعر التي تصيب النحل جراء القصف، موضحا أن الاهتزازات الناتجة عن الانفجارات تدفع أحيانا نصف الخلية إلى الهروب والضياع في اتجاهات مجهولة، ما يفاقم الخسائر.

كما يحذر من تأثير المواد الكيميائية الناتجة عن الغارات، مشيرا إلى أن أضرارها قد لا تظهر فورا، لكنها تتراكم تدريجيا، مهددة استدامة الخلايا على المدى البعيد.

ولا تتوقف الخسائر عند النحل نفسه، بل تمتد إلى مصدر رزق العائلات، إذ يؤكد الأيوبي أن النحال يتحمل خسائر مزدوجة تشمل تراجع الإنتاج وضياع رأس المال المستثمر في المعدات، في ظل ارتفاع كبير في تكاليف المستلزمات، ما يجعل الاستمرار في هذا القطاع تحديا يوميا.

ويضيف أن النحل يحتاج إلى رعاية أسبوعية دقيقة، وهو ما بات صعبا في ظل المخاطر الأمنية، حيث يتعطل نشاطه بالكامل تحت القصف، وتتحول الخلايا من مصدر للرزق إلى عبء يحاول النحال الحفاظ عليه بأي وسيلة.

تهديد يتجاوز العسل

ولا تقف تداعيات الحرب عند حدود الخسائر الاقتصادية، بل تمتد إلى تهديد التوازن البيئي، إذ يحذر نقيب النحالين ياسر العوطة من "خطر وجودي" يواجه قطاع النحل في لبنان.

ويؤكد العوطة أن تدمير المناحل لا يعني فقط فقدان العسل، بل يشمل تدمير المراعي الطبيعية التي يعتمد عليها النحل، من بساتين الحمضيات إلى النباتات البرية، ما يهدد دورة الحياة البيئية بأكملها.

ويلفت إلى تغير سلوك النحل تحت تأثير الضوضاء والاهتزازات الناتجة عن القصف، حيث يتحول من كائن منتج إلى كائن عدائي، ما ينعكس سلبا على دوره في تلقيح الأزهار وإنتاج العسل.

كما يشرح تأثير غياب النحالين عن خلاياهم، ما يؤدي إلى اضطراب داخل الخلايا ودفع النحل إلى "التطريد"، أي مغادرة الصندوق بحثا عن مأوى آخر، وهو ما يمثل خسارة يصعب تعويضها.

ويمتد التحذير ليصل إلى صحة الإنسان، إذ يشير العوطة إلى أن المواد الكيميائية الناتجة عن الغارات قد تلوث العسل، ما يؤثر على جودته وسلامته، ويهدد المستهلكين بشكل مباشر.

وبين خسائر يومية متصاعدة وبيئة مهددة، تبدو تربية النحل في لبنان معركة بقاء مفتوحة، يخوضها النحالون في مواجهة حرب لا تكتفي باستهداف البشر، بل تمتد آثارها إلى أصغر الكائنات وأكثرها أهمية في دورة الحياة.